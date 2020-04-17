Кровавую бойню планировал с января. В ФСБ рассказали о готовившем нападение на школу подростке

14 лет, щуплый, темноволосый... В ученике одной из школ Ленинского района Красноярска (пусть и не самого благополучного) не смогли разглядеть потенциального террориста почти четыре месяца. Только что в управлении ФСБ по краю прошел брифинг, на котором стало известно: кровавую бойню в школе подросток готовил, начиная с января.

Когда собровцы в бронежилетах положили его на пол, пытался было возмутиться:

- Что я сделал?!

Только при обыске у него обнаружили обрез охотничьего ружья, патроны к нему и четыре трубки, начиненные порохом (самодельная взрывчатка) с надписью «Исход». Если бы успел пустить все это в дело, жертв могло быть много. Да он и не скрывал: «Это мое», весь арсенал.

- Зачем вам понадобились данные предметы?

- Для расстрела в школе.

Самодельная взрывчатка. Фото: пресс-служба управления ФСБ.

В доме нашлись и дневники. В них парень в деталях расписывал, что будет делать. Словно бы проигрывал, предвкушал. Однако его планы нарушил коронавирус, точнее режим полной самоизоляции, введенный в крае. «Колумбайн» в школе запланировал сразу после Пасхи – на 20 апреля (день рождения Гитлера). Надо думать, это не совпадение. Но недавно учеников отправили на дистанционное обучение, так что все сорвалось. Дату пришлось перенести.

Стал жертвой вербовки или?

Как на него вышли, силовики не раскрывают. По одной из версий, подросток все-таки проговорился кому-то о своих намерениях. По другой, его поймали после агрессивного поста в соцсетях.

Почему решился на такой шаг, хотел отомстить кому-то в школе или стал жертвой вербовки (а старших школьников используют для распространения деструктивных идеологий), сейчас выясняют следователи.

Пока же школьника подозревают в «Приготовление к террористическому акту», «Прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконном изготовление взрывных устройств», а это до 20 лет тюрьмы, даже для несовершеннолетнего.

Сегодня в краевом суде для подростка выберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать, чтобы его заключили под стражу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ИНСТРУКЦИЮ НАШЕЛ В СЕТИ

- Вот предварительная версия случившегося: в январе 2020 года у подростка возник преступный умысел на совершение в апреле террористического акта с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. – В интернете он отыскал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу.

Оперативниками УФСБ были изъяты предположительно самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему. Подросток задержан, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

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