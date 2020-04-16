«Большое человеческое спасибо»: министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные деньги для Тувы 200 тысяч медицинских масок

Накануне вечером, 15 апреля, глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился в социальных сетях новостью. Рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные средства 200 тысяч медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты. Шолбан Валерьевич доволен, ведь их с Шойгу связывают давние дружеские отношения. Руководитель военного ведомства часто проводит на родине отпуск и не забывает земляков в трудные времена.

- Такие поступки, конечно же, поднимают настроение. А когда легко на душе, то и иммунитет крепче, согласитесь. В общем, мы в самоизоляции, но, как видите, не одни. Помощь и участие и от нашего великого земляка, и от правительства России, от соседей, отовсюду. Сергей Кужугетович, ваш народ вам признателен. Большое человеческое спасибо, - написал глава Тувы.

А чуть раньше миллион масок и 200 тысяч тестов в республику прислал известный бизнесмен Джек Ма из Китая – в знак благодарности России за ее участие в спасении Поднебесной от эпидемии. 5 тысяч масок прислал фонд Олега Дерипаски «Вольное дело».

В общем, помощь в Туву поступает в виде расходных материалов – это именно то, что сейчас необходимо.

Напомним, что в начале апреля Тува была одной из трех регионов России, свободной от коронавируса. Вместе с ней – Республика Алтай и Чукотка (эти два региона держат оборону и поныне). Но 5 апреля из Красноярска позвонили эпидемиологи и сообщили: из Тувы вернулся житель краевого центра и первый тест на коронавирус показал у него наличие инфекции. А ведь мужчина две недели провел в отпуске в таежном селе Ырбан Тоджинского района.

Экстренно в Ырбан направили вертолет с бригадой медиков, чтобы проверили все село, 254 человека. Коронавирус подтвердился у 6 членов семьи, где гостил красноярец. К счастью, состояние у всех хорошее, в госпитализации не нуждаются ни взрослые, ни дети. Однако ведь Тоджинский район заперли на строгий карантин.

А тут новые известия: 13 апреля из Москвы прилетел самолет, на нем 79 человек.

- Любой человек, когда становится трудно, стремится в родные пенаты. Мы не можем закрыться, поставить заслон для своих земляков, возвращающихся из других регионов. В основном это наши дети, студенты, - пояснил Шолбан Кара-оол.

Выяснилось, что среди пассажиров есть двое с коронавирусом – 35-летняя женщина и ее 5-летний ребенок. Они заболели еще в Москве, но каким-то образом смогли сесть на самолет, их сразу же поместили в республиканскую больницу в Кызыле. Остальных пассажиров осмотрели с пристрастием, взяли биоматериалы на корнавирус и отправили на строгий домашний карантин под личную подпись.

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