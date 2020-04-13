Не было бы интернета, да коронавирус помог: в тувинском селе поставили станцию сотовой связи для людей на вынужденной самоизоляции

До отдаленного села Ырбан, что в Тоджинском районе Тувы, добраться можно только вертолетом. Но и сюда проникла зараза: прилетевший из командировки из Москвы красноярец уже на следующий день отправился на «самоизоляцию» к родственникам в Туве. До 4 апреля отдыхал, рыбачил, всех повидал – а родни – полсела. И, когда выезжал, получил смску на сотовый - до этого не было связи - от начальника, с которым вместе летели из столицы: у него (начальника) коронавирус! Такой же диагноз подтвердился и у него самого.

Забили тревогу санитарные врачи двух регионов. В Туве, до этого не имевшей ни единого (!) случая коронавируса, выявили сразу 7 заболевших, все члены той семьи, где жил красноярец. Еще сто – под подозрением. А все почти триста – на самоизоляцию!

Естественно, для местных это стресс – как так, не выйти дальше своего огорода? Но местные власти строго-настрого наказали: допустить распространения заразы нельзя! И наряд полицейских прислали, чтобы следили за порядком. И тогда... случилось чудо. В Ырбане, где до этого не было сотовой связи, поставили станцию (от МТС).

- Чтобы люди могли общаться между собой, получать информацию, новости, - поясняют республиканские власти.

Ондар Чингис (слева), и.о. директора Центра информационных технологий и его помощник вместе устанавливали станцию сотовой связи в селе Ырбан. А потом оба ушли на положенный карантин. Фото: Мининформсвязи Тувы

А в самом Ырбане достают сотовые телефоны – они на самом деле есть почти у каждого, но пользоваться раньше можно было, только выезжая за пределы села. «Комсомолка" дозвонилась до Ырбана одной из первых, поздравили! Конечно, тут, как говорят, несчастье, но именно оно помогло!

- Мы давно уже просили себе вышку, направляли запросы в минсвязи республики, операторам сотовой связи, - главу села Алексея Незнамова по "вайберу" слышно, как будто сидим за одним столом напротив. - А нам всегда отвечали: экономически невыгодно, абонентов мало, оборудование себя не окупит. У нас в селе больше 250 человек жителей – нам тоже нужен прямой портал в цивилизацию. Находимся в такой изоляции, что либо по реке, либо по воздуху пробраться можно. Новости - только по телевизору. А как только посадили всех нас на карантин, то сразу привезли и установили фемтосоту – маломощную базовую станцию. Ее радиус действия – километр, для нашего Ырбана как раз хватает. Хочется надеяться, что эта станция у нас навсегда останется.

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