В Туве староверы отказались проходить тест на коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T17:41:38+03:00

Сослались на то, что живут на краю села и ни с кем не общаются

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В Туве представители старообрядческой категорически отказались пройти тест на коронавирус. Об этом накануне на планерке в правительстве республики рассказала главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак.

Напомним, в настоящее время официально подтверждено шесть случаев инфицирования – это семья в селе Ырбан, где две недели назад гостил житель Красноярска. Мужчина уверяет, что не знал заражен. Но факт остается фактом. Всего в селе живут 254 человека. Пробы биологического материала взяты у 251 человека, плюс у 4 сотрудников полиции и врача.

- Два человека – семья староверов, которые из-за религиозных побуждений отказались от сдачи биоматериалов. И даже совместно с сотрудниками полиции мы не смогли их переубедить. Они сказали, что живут обособлено, на окраине. И также есть третий человек в возрасте 60 лет, который находится на озере в 140 километрах. Состояние данного жителя удовлетворительное, спутниковая связь имеется, - сказала Людмила Салчак.

По возрастным категориям обследовано 76 детей от 0 до 17 лет, 68 человек старше 60 лет. Остальные – в возрасте от 18 до 59 лет. На месте с первых дней работает врач-инфекционист минздрава республики, который в ежедневном режиме ведет мониторинг состояния здоровья. В том числе наблюдает шестерых человек с лабораторно подтвержденной инфекцией. Их состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU