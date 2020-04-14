Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 14 апреля 2020 года: инфицированы 110, выздоровели 17

По информации Роспотребнадзора на утро 14 апреля, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 110 человек, за сутки их стало больше на 25.

Как сообщили в оперативном штабе, новая инфекция проникла в 21 муниципалитет. В столице края зафиксировано 79 случаев заражения, остальные – в районах.

В основном, заболевание протекает в легкой (у кого-то даже почти бессимптомной) и средней формах, уточнили в краевом минздраве. Исключение: два пациента из Красноярска находятся на ИВЛ, оба возрастные. Еще два нуждаются в кислородной поддержке.

Все больные изолированы, проходят лечение.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вместе с тем увеличилось количество выздоровевших: теперь их 17 (+9 за сутки).

- Итого: на лечении остаются 93 пациента, - говорят в пресс-службе Роспотребнадзора. - Под медицинским наблюдением на дому - 4676 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 152. Обследовано всего 22738, за последние сутки 1566.

ВАЖНО

Всех жителей Красноярска и края призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Особенно это касается людей из группы риска (пожилых, страдающих хроническими заболеваниями). По возможности следует исключить посещение общественных мест. Если все же вышли на улицу, используйте защитные средства (маски и перчатки), по возвращении мойте руки с мылом. Если заметили ухудшение самочувствия, останьтесь дома и немедленно вызовите врача.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией - 8 800 100 56 53.

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