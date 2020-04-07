Справка для дежурной группы в детские сады Красноярска в период самоизоляции: шаблон письма от работодателя

С 8 апреля красноярцы смогут отдать ребенка в садик, если с ним некому сидеть. Несмотря на режим всеобщей самоизоляции, многие работают, а с понедельника список предприятий, которые могут открыться, значительно расширился новым Указом губернатора Красноярского края Александром Уссом. Теперь это не только магазины и аптеки, но и: медицинские организации, ветклиники, фирмы производства и доставка продовольственных товаров; и прочее.

Разрешено работать и садикам, но откроются они частично: только для тех детей, у которых родители работают и могут подтвердить это официально!

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, садиков на весь город откроют только семь.

На левом берегу это: 120 садик на Марковского, 204 на Ломоносова, 29 на Крупской и 99 на Партизана Железняка.

На правом: 167 на Иркутской, 320 на Щорса, 319 на Красноярском рабочем.

В письме от работодателя необходимо указать и номер садика, который вы выбрали для посещения на время карантина. Спасибо за понимание. Надеюсь, что все это скоро закончится и мы начнём работать.

Для этого необходимо предоставить справку.

Шаблон справки от работодателя

Мы составили шаблон, который вы можете скачать и заполнить самостоятельно. Такая форма подойдет для предъявления в дошкольное учреждение.

Фиксированных сроков подачи списков нет, это можно сделать в любой день. Пакет документов нужно отправить на электронную почту: drozdova@guo.admkrsk.ru.

Получить подробную информацию о работе дежурных групп можно по телефонам: 200-35-12, 200-38-97, 200-3870, 200-35-42.

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