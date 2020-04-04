Цены на лимоны и имбирь в период самоизоляции в Красноярске: сколько стоит и почему

Красноярцы с удивлением обратили внимание, что за последнюю неделю в магазинах города вдруг резко подскочили цены. Без паники! цены не на все, а лишь на некоторые продукты. Например, на лимоны. Если неделю назад их можно было приобрести в супермаркетах по цене чуть более 100 рублей, то сейчас – уже 400. То же самое касается имбиря – был чуть более 300 рублей за кило, а сегодня – 800. Это в Красноярске. «У вас еще по-божески, - пишут жители Бурятии. – У нас лимоны по 600, а имбирь 2000». С другой стороны кемеровчане жалуются, что у них имбирь по 1200 рублей.

Что стало причиной такого резкого скачка цен? Во-первых, повысился спрос. Население бросилось скупать лимоны и имбирь, которые обычно используют как источник витаминов С при простудных заболеваниях, гриппе и ОРВИ. Причем запасались килограммами. Хотя медики говорят: польза имбиря и лимона как противокоронавирусных средств не доказана. Но и не опровергнута.

Имбирь стоил чуть больше 300 рублей, сейчас - 800Фото: Мария МИШКИНА

Во-вторых, основным поставщиком этих продуктов в Сибирь является Китай. Границы, напомним, временно закрылись – до улучшения ситуации в мире. Поставок нет. Это – еще одна из причин повышения стоимости в розничной торговле, как механизм сдерживания дефицита.

- Народ у нас доверчивый. Имбирь буквально смели с полок. Основной страна-поставщик - Китай. С китайской таможней сейчас сложновато. Зато быстро сориентировались местные спекулянты. Имбирь не входит в список социально-значимых товаров и ограничений на его продажу в одни руки у нас не было. Мелкие оптовики вынесли всё под ноль с целью перепродажи. Такое , к слову, бывало у нас с бананами раньше. Пока не начали вводить ограничение по количеству в одни руки, - комментирует ситуацию Наталья Сипетая.

Зато супермаркеты и гипермаркеты охотно сбрасывают сейчас цены на местные товары. Например, на сахар, макароны, молоко, отдельные виды колбасных изделий.

Конкретно: кто должен контролировать цены на продукты? Управление Федеральной антимонопольной службы. Обратиться можно на горячую линию на сайте ФАС России, форма заявления здесь.

Зато сахар в цене упалФото: Мария МИШКИНА

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