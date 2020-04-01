Пропуска в Красноярске в период самоизоляции: где можно получить и где
Первый день всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, полиция в полтора раза увеличила численность сотрудников, чтобы выявлять нарушителей режиме.
На улицу, напомним, можно выходить только до ближайшего магазина, аптеки; чтобы выгулять собаку. Можно добираться до места работы и обратно, если ваше предприятие не входит в список подлежащих закрытию.
Тех, кто работает, вопрос пропусков касается особо: ведь в любой момент могут остановить на улице, спросить, куда идешь, и едешь?
На данный момент известно, что:
- Частные лица не могут сами себе оформить пропуск.
- Это делает работодатель, организация.
- Сейчас в организациях составляются списки людей, которым в силу той или иной необходимости потребуется пропуск.
- Оформлять пропуска, скорее всего, будут в мэрии и (или) правительства края.
Какая конкретно служба это будет делать, бланки, печати, сроки – пока ничего нет, чиновники на местах проводят совещания по этому поводу и ждут инструкций от Москвы. Кстати, и в самой столице пропуска оформлять еще не начали.
Некоторые скажут – когда все решится, уже и карантин пройдет, - не факт, что его не продлят.
Напомним, если вы вышли на улицу без уважительной при чины, грозит штраф.
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