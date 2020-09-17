Отопительный сезон 2020 в Красноярском крае: в каких районах началась поэтапная подача тепла

В городах и районах края начали давать отопление Фото: Мария ЛЕНЦ

В 45 муниципальных образованиях края началась поэтапная подача тепла в дома и социальные учреждения. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев во время пресс-конференции, посвященной началу отопительного сезона в регионе.

Министр добавил, что решение о начале отопительного периода в каждом муниципальном образовании принимается органом местного самоуправления. Мероприятия, запланированные в рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годах в Красноярском крае, выполнены в полном объеме. На эти цели было направлено более 13 миллиардов рублей из краевого и муниципального бюджетов, предприятий энергетики и ЖКХ.

Самые масштабные работы на объектах ЖКХ были выполнены в Красноярске, а также в Балахтинском, Богучанском, Краснотуранском, Курагинском районах.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в новом отопительном сезоне жители Ачинска, Зеленогорска, Сосновоборска, Красноярска и Шарыпово будут платить за отопление по факту. Подобная схема действует в трех городах и 16 муниципальных образованиях края. Планируется Дивногорск и Назарово перевести в следующем году на такую систему.

- При подготовке к зиме в территориях края заменили 11 устаревших неэффективных теплоисточников на автоматизированные блочно-модульные котельные, - сообщил Евгений Афанасьев. - Такие современные объекты появились в Большемуртинском, Сухобузимском, Шарыповском, Емельяновском районах.

Такое оборудование дает возможность использования угля и древесных пеллет из отходов лесопиления и лезозаготовки. Всего же на территории региона действует 120 автоматизированных котельных.

КОНКРЕТНО

Как можно обратиться в министерство промышленности, энергетики и ЖКХ

При министерстве действует колл-центр по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг населению. Телефон горячей линии 8-800-333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 20.00 (звонок по Красноярскому краю бесплатный), в городском формате +7(391)273-03-00. Специалисты центра готовы проконсультировать по всем вопросам, относящимся к их компетенции.

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