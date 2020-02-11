Зимой платим, летом нет: в Красноярске меняется схема платежей за отопление

С сентября для красноярцев изменится система платежей за коммунальные услуги. Это коснется самой «тяжелой» строчки в квитанции – за отопление. Вместо условно-равных ежемесячных платежей вносить оплату будем по факту: сколько потребили за месяц – за столько заплатили. Такое решение принято на уровне правительства края. Разбираемся, зачем и почему.

Как работает схема 1/12

По старой системе красноярцы платят за отопление равными платежами, в течение всего года, даже летом, когда батареи холодные. Пусть и нелогично, но зато нагрузка на кошелек получается одинаковая.

Как это работает. Отопительный сезон начинается в сентябре и завершается в мае. Распоряжение о начале отопительного сезона даёт глава города. Сезон тёплых батарей запускается, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 градусов в течение 5 суток подряд. Он же принимает решение, когда его закончить. В 2018 году, например, глава города разрешил энергетикам завершить отопительный сезон только 28 мая.

За основу расчетов берется потребление тепла за предыдущий отопительный период. Вот отключили отопление весной 2018 года, сняли показания общедомового прибора учета, сколько набежало с сентября 2017 года – это общий объем тепловой энергии, который потребили жильцы дома. Разделили на каждую квартиру (с учетом ее площади). Для примера, пусть будет 24 тысячи рублей за год. Разделили на 12 месяцев – по 2 тысячи рублей в месяц.

Как будет работать схема 1/9

По новой системе в летние месяцы в платежках в графе «отопление» будет стоять 0 рублей. Платить за тепло будем с сентября и по май включительно. Самыми дорогими станут декабрь и январь – когда морозы. Красноярцы должны быть готовы, что в июле им придется отдавать за коммуналку, условно говоря, 1 тысячу рублей. А в январе – 6 – 7 тысяч. Готовы?

Задача управляющих компаний – вовремя, каждый месяц передавать показания с общедомовых приборов учета в ресурсоснабжающую организацию. Опоздали – останется на совести УК, жильцам насчитают по среднему показателю.

В чем плюсы и минусы

- Плюсы старой методики очевидны — платеж усреднен, - рассказывают специалисты Сибирской генерирующей компании. – Да, нам приходится платить за тепло летом, хотя мы его не использовали, зато в зимние месяцы платим меньше, чем потребляем. Но есть и минус — ежегодная корректировка.

Завершился год, энергетики и коммунальщики пересчитали, какой объем тепла потребили жители дома по факту, сопоставили с тем объемом, который оплатили. Как правило, если год был теплее предыдущего (а ведь за основу, повторим, брали показатели предыдущего года), значит, жильцы в выигрыше: на лицевом счёте будет переплата и за отопление можно будет не платить несколько месяцев. Если зима была холоднее – придется доплатить. У кого-то перерасчет составит ну сотню, ну тысячу рублей. А у кого-то несколько тысяч.

«Можно ли организовать оплату как-то понятнее, без этих ваших корректировок?» — спрашивают красноярцы. Отвечаем: можно, если платить по факту потребления, - говорят специалисты СГК.

Именно корректировка вызывала много лет негодование у горожан. Например, зима 2018 года была очень холодной, отопительный сезон весной продлился до конца мая. Многие в начале 2019 года получили платежки на астрономические для себя суммы – несколько тысяч рублей. И потом шли в УК разбираться. Новая схема сделает платежи прозрачными.

Когда придут новые платежки

- Первые квитанции, рассчитанные по правилам 1/9, красноярцы получат за сентябрь 2020 года, - рассказывают в ресурсоснабжающей организации. Как обычно, квитанции придут в следующем за расчетным месяце — в октябре. Получается, в 2020 году мы 8 месяцев будем платить по 1/12, то есть равными долями, и 4 месяца по факту — сколько потребили, столько и заплатили. Поэтому в первом квартале 2021 года нас с вами ждет корректировка платы за первые 8 месяцев 2020 года (это те самые, когда мы платили по 1/12). Последняя корректировка, дальше — только по факту.

А как в других городах края

По факту в крае за отопление платят три города – Бородино, Канск и Минусинск – и 16 районов. По новому постановлению правительства края, подписанному в декабре 2019 года, эта же система внедряется в Красноярске, Ачинске, Шарыпово, Сосновоборске и Зеленогорске.

Но насколько она будет удобна населению? Не появятся ли должники, для которых зимние коммунальные счета покажутся неподъемными? Все зависит от честности самих жильцом. Если привыкли – можно в летние месяцы вносить платежи авансом и тогда суммы в зимних платежках не станут шокирующими.