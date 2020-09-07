Отопительный сезон осенью 2020 в Красноярске: когда батареи станут горячими

На улице похолодало и в квартирах тоже Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске существенно похолодало. Дождливо, сыро и пасмурно. У многих возник резонный вопрос: а когда включат отопление? В департаменте городского хозяйства сейчас ведут тщательный мониторинг колебаний температуры наружного воздуха. Ведь батареи потеплеют, как только среднесуточная температура продержится ниже отметки +8 градусов в течение пяти суток подряд (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 354). Но в случае необходимости отопление могут дать и раньше.

Пока диспетчеры службы 005 не зафиксировали увеличения количества жалоб на холод в квартирах.

- Все ресурсоснабжающие и жилищные организации заявили о готовности к запуску отопления, - рассказали в пресс-службе администрации города. – Причем, впервые заявлено о том, что раньше срока готовы подать отопление не только в детские сады, больницы, школы и другие социальные учреждения, но и в жилые дома, если жители решат открыть задвижки. Отметим, что законодательство предусматривает такую возможность.

Пока нет точной даты начала отопительного сезона Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Жители домов на общих собраниях могут определить раньше или позже включить им отопление. Для этого на общедомовом собрании (проведенном по всем правилам) необходимо определить критерии подключения дома к отоплению и ответственных за такое решение.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в этом году за отопление красноярцы будут платить по факту. Это означает, что ежемесячно в квитанциях будут отражаться разные суммы.

От чего это зависит? Это показания общедомового счетчика, который фиксирует потребление отопления в каждом конкретном доме. И если раньше многие жители требовали как можно раньше включить батареи, то сейчас задумались об экономии и не торопятся открывать задвижки.

СПРАВКА КП

Как устроена система центрального отопления в Красноярске

Запуск системы центрального отопления – процесс постепенный. После открытия задвижек на ТЭЦ, котельных и других теплоисточниках тепло доходит до потребителей в течение нескольких дней.

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