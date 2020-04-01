Коронавирус в Красноярске: губернатор Александр Усс лично проверил продуктовые магазины

1 Апр 2020 2020-04-01T04:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатора Красноярского края Александр Усс накануне, 31 марта, проинспектировал супермаркеты города, где продаются продукты и непродовольственные товары первой необходимости. Проходя по торговым залам, выяснял в руководителей, какие меры предпринимаются в магазинах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди покупателей.

В первую очередь губернатора заверили, что перебоев с поставкой продуктов питания в магазины нет. Во вторых показали специальные прозрачные экраны, которые разделяют кассиров и покупателей, а на полу нанесена разметка для соблюдения дистанции между покупателями. В торговых залах доступны средства для дезинфекции рук и одноразовые перчатки.

- Продовольственные магазины и аптеки сейчас, по сути, единственные места, где массово встречаются люди. Возможность заражения здесь должны быть исключена. В торговых сетях края должно быть сделано все необходимое, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, приходя за покупками. Если такие условия не будут созданы, то это повод для торговых точек подумать о том, чтобы закрыться, - прокомментировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU