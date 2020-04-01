2020-04-01T04:37:55+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске: губернатор Александр Усс лично проверил продуктовые магазины

И пригрозил закрыть тех, кто нарушает требования безопасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Губернатор Александр Усс лично проверил продуктовые магазины. Фото: пресс-служба правительства краяГубернатор Александр Усс лично проверил продуктовые магазины. Фото: пресс-служба правительства края
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Губернатора Красноярского края Александр Усс накануне, 31 марта, проинспектировал супермаркеты города, где продаются продукты и непродовольственные товары первой необходимости. Проходя по торговым залам, выяснял в руководителей, какие меры предпринимаются в магазинах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди покупателей.

В первую очередь губернатора заверили, что перебоев с поставкой продуктов питания в магазины нет. Во вторых показали специальные прозрачные экраны, которые разделяют кассиров и покупателей, а на полу нанесена разметка для соблюдения дистанции между покупателями. В торговых залах доступны средства для дезинфекции рук и одноразовые перчатки.

- Продовольственные магазины и аптеки сейчас, по сути, единственные места, где массово встречаются люди. Возможность заражения здесь должны быть исключена. В торговых сетях края должно быть сделано все необходимое, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, приходя за покупками. Если такие условия не будут созданы, то это повод для торговых точек подумать о том, чтобы закрыться, - прокомментировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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