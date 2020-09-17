Названа причина пожара в наркологической клинике в Красноярске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны возможные причины трагического пожара в наркологической клинике в Красноярске.

В экстренных службах сообщили, что привести к ЧП, по предварительным данным, могло неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, а также неисправность в электрооборудовании.

Ранее "КП-Красноярск" писал, что ранним утром в четверг, 17 сентября, на проспекте Мира произошел пожар. В результате случившегося погибли четыре пациента наркоцентра, еще двое пострадали. Следователи регионального СК уже завели уголовное дело, они расследуют все детали и обстоятелсьтва инцидента.

Очаг возгорания, как уточнили в МЧС, оказался расположен на первом этаже строения, в одном из кабинетов клиники. Общая площадь пожара составила почти десять квадратных метров. Оперативно прибывшие по вызову на место ЧП пожарные спасли из помещений учреждения 16 человек.