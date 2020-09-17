В Красноярске четыре человека погибли при пожаре в частном наркоцентре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром 17 сентября в Красноярске при пожаре в частном наркологическом центре, расположенном на проспекте Мира, погибли четыре человека, еще двое пострадали. Причиной случившегося, как уточнили в региональном МЧС, могла стать неисправность электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

В главке отметили, что очаг возгорания был расположен на первом этаже здания, в одном из кабинетов центра. Общая площадь пожара составила порядка десяти квадратных метров. Из помещений клиники пожарным удалось спасти 16 человек, 12 - эвакуировали из подъезда жилого дома, среди которых был один ребенок.

Тем временем, в Следственном комитете по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент на месте происшествия работает специалисты, выясняются все детали трагедии.