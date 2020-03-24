В Красноярске хорек Гарик стал донором – сдал целых 15 миллилитров крови

«Не меньше 1500 граммов, привитый, ждем уже сегодня и последующие дни» - в паблике красноярской ветеринарной клиники «Лимпопо» появилась необычная на первый взгляд просьба. У ветеринаров оказалась тяжелая пациентка – самочка-хориха по имени Соня. Девочка уже перенесла операцию, для восстановления ей нужна кровь. Да-да, как и у людей, у хорьков тоже бывают доноры. Но откликнутся ли владельцы этих зверьков на просьбу о помощи?

Кому-то это может показаться несерьезным. Но ведь маленьких добрых дел порой вырастают большие. Вскоре она просьбу в клинику позвонил владелец питомца по имени Гарик. Шустрый малыш даже не почувствовал, что у него забрали шприцом 10-15 миллилитров крови. После процедуры Гарик отправился домой, где получил лакомство – кусочек свежей печенки. А его кровная сестра Соня теперь обязательно поправится. Как сказал бы Карлсон: «Случилось чудо, друг спас жизнь друга!»

А это девочка Соня, теперь она пойдет на поправку. Фото: клиника "Лимпопо"

Добавим, что в этой клинике врачи творят немало чудес. Например, в декабре там провели ювелирную операцию таракану архимандриту.

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