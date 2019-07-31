«Случай был критический»: в красноярской клинике чудом спасли самочку хорька и ее малышей

Эту удивительную историю, которая начиналась с крика о помощи, а завершилась счастливым концом, рассказали в ветеринарной клинике «Лимпопо». Отметим, что эта клиника – одна из немногих в Красноярске, где оказывают помощь экзотическим животным. Поэтому кого только не несут сюда горожане – змей, игуан, попугаев...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723358" frameborder="0"></iframe> В красноярской клинике чудом спасли самочку хорька и ее малышей.

21 июля молодая девушка со слезами привезла в «Лимпопо» глубоко беременную самочку хорька. Хориха была измучена, она почти сутки не могла разродиться. Случай критический: родовая деятельность полностью прекратилась. И тут перед врачами стоял выбор, кого спасать – либо маму, которая едва дышала. Либо ее деток, которые наверняка уже погибли в утробе.

Девушка, хозяйка Белки (так зовут хориху), плакала: «Спасайте любимицу».

- Мы приняли решение стерилизовать самочку, - рассказывают сотрудники клиники. – Нужно было полностью удалить матку. Что мы и сделали. Белку поместили в кислородную камеру отходить от наркоза.

Когда стали рассматривать удаленный орган, внутри, в пузыре, разглядели едва заметное шевеление. Неужели?! И тут же осторожно стали извлекать на свет крошечных малышей-хорьков. Вот уж поистине чудо! Одного за другим доставали, проводили реанимацию, потом – в камеру для обогрева.

Сравните, какими малыши были при рождении... Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"

А когда Белка стала приходить в себя, подложили малышей к ней. Это нужно было видеть, как трепетно она их пыталась облизать: сама еще не аклемалась, постанывает на своем языке, но тянется к ним и обнюхивает.

В общем, вроде радоваться нужно, а тут новая беда: у Белки не оказалось молока.

- Такое часто бывает, что молока у матери нет. Но на искусственном вскармливании щенки погибнут – их организм не принимает никакое другое молоко, кроме хориного. Тогда мы бросили клич по соцсетям: если у кого-то есть недавно родившая самка, просьба, разберите малышей. Иначе погибнут от голода, - продолжают рассказ врачи.

Но никто не отозвался, потому что хорьки в Красноярске – удовольствие дорогое, держат их далеко немногие. Что делать? Решили не сдаваться и бороться до последнего. Двое суток стационарный врач практически не отходила от малышей и прикладывала их к матери. И молоко у нее начало появляться. Так что вскоре вся семья была выписана домой, к заботливым хозяевам.

- Владельцы животного выполняли все наши рекомендации. Прошло чуть больше месяца, Белка сама выкормила своих малышей – шесть пузанов уже открыли глаза и вовсю едят мясо, устраивая битву за каждый кусочек.