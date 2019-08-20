2019-08-20T14:02:06+03:00
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«Гипнотизировал врачей немигающим взглядом»: в Красноярске спасли коршуна со сломанным крылом

Птицу заметила на дороге женщина, возвращавшаяся с отдыха с хакасских озер [видео, эксклюзив КП]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Через час после операции уже требовал мышей»: в красноярской клинике спасли коршуна с переломанным крылом. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"«Через час после операции уже требовал мышей»: в красноярской клинике спасли коршуна с переломанным крылом. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"
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В красноярских ветеринарных клиниках случается лечить самых разных экзотических животных, которые только могут принести к ним горожане. Попугаи, тритоны, крокодилы лемуры, еноты, не считая хомячков, кошек и собак. Частенько привозят к врачам и найденышей – животных и птиц из дикой природы, которые пострадали по неизвестным причинам.

В красноярской клинике спасли коршуна с переломанным крылом.

Четыре дня назад в клинику «Лимпопо» приехала женщина, в руках бережно держала сверток. Оказалось, внутри – раненый коршун. Рассказала: ехала с отдыха с озер Хакасии и на обочине дороги увидела птицу. Та сидела и не могла улететь, был видно, что крыло повреждено. А бегать такие птицы не могут, так что без помощи молодой коршун не выживет: чтобы выследить добычу, ему нужно подняться на высоту.

- Мне сделали рентген и диагностирован открытый перелом плечевой кости, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск врач Дания Пух. – Пару дней мы за ней наблюдали, готовили к операции. Птица была крепкой, неистощенной, поэтому легко перенесла операцию.

Сломанные кости зафиксировали специальными конструкциями. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"

Сломанные кости зафиксировали специальными конструкциями. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"

Ей «подкормили» подкожно и внутримышечно питательными растворами, антибиотиками и обезболивающими. Сделали газовый наркоз, а когда коршун уснул, провели ювелирную работу – зафиксировали обломки косточек крыла с помощью специальных конструкций. Это нужно, чтобы кости быстро и правильно срослись.

Через полчаса коршун уже встал на лапы, а чрез час гипнотизировал врачей своим пронизывающим немигающим взглядом и безмолвно требовал себе еду.

- Аппетит у нашего пациента отменный, чувствует себя хорошо. Мы кормим своих животных и птиц тем, чем они привыкли питаться в дикой природе. Так что этому коршуну подаем мышей.

В скором времени птицу вернут ее спасительнице. Та пообещала выпустить пернатого хищника назад в природу, домой.

Коршуна усыпили при помощи газового наркоза. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"

Коршуна усыпили при помощи газового наркоза. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"

ИСТОЧНИК KP.RU

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