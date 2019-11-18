2019-11-18T07:08:01+03:00
Дом. Семья

Птичку жалко. Ветеринары спасли породистую курочку с намотавшейся на язык ниткой

Операция прошла успешно - курица довольна
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Спасение курицы Фото: клиника «Лимпопо»Спасение курицы Фото: клиника «Лимпопо»
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Необычную операцию провели пеструшке ветеринары в Красноярске. Птице не повезло - на язык намоталась полиэтиленовая нитка, впилась и мешала глотать. Случилось все, когда она вместе с другими клевала во дворе зерно. Казалось бы, ну обмоталась нить – снимается же. Но… сделать это самостоятельно практически невозможно – у курицы язык устроен так, что сама нитка не соскальзывает.

А птичку жалко: ей всего три месяца, да и кровей она непростых – благородных, Павловская порода, богатое оперение. Пришлось хозяевам обращаться к помощи ветеринаров клиники «Лимпопо».

- На приеме обследована ротовая полость и глотка птицы. Полиэтиленовая нить обвила язык и завязалась в узлы, впилась в него, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в клинике. - Язык курицы имеет сложную конструкцию (ножка, крюки). Ювелирную работу проделала сотрудник клиники Марина Викторовна, и довольная курица и ее хозяйка уехали домой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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