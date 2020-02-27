«Федеральный закон нарушать не будем»: зоозащитников напугали бригадами по утилизации бездомных собак

Видимо, к этому все и шло. Власти Красноярска всерьез взялись за ситуацию с недавними нападениями бездомных собак на людей. Напомним, за последние два месяца в разных районах Красноярска обнаружены пять трупов со следами укусов. Обгрызенных собаками мертвых людей (по всему видно, что это люди без определенного места жительства) находили на Мичурина, Кутузова. В последний раз - на Бакинских комиссаров. На минувших праздниках по подозрению в халатности был задержан глава управления дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации Красноярска Евгений Петрюк - не организовал должным образом отлов в городе. В данный момент Петрюк не под стражей: суд счел, что на время следствия он может находиться дома.

Со стаями, конечно, надо что-то решать, рассудили в мэрии. Об этом речь шла в среду, 26 февраля, на экстренном совещании с участием вице-мэра Владислава Логинова.

- Только что вышла с оперативного совещания у Логинова с привлечением всех подряд: Следственного комитета, полиции, глав районов. Итог совещания кратко таков: вводится режим ЧС в Красноярске, связанный с нападением собак на людей. С завтрашнего дня в городе начинают работать мобильные бригады по утилизации собак, - рассказала одна из зоозащитниц, присутствовавших на совещании. - В мобильные группы будут входить сотрудники полиции, представители УДИБ, представители районных администраций и санитарно-эпидемиологической службы - с наличием определенных препаратов и целью фактического умерщвления животных. Скандал на совещании поднялся невероятный. Но все закончилось тем, что часть людей с совещания выгнали. Прозвучало следующее: в эти мобильные бригады могут быть допущены представители общественности.

В «Бездомном псе» (именно эта организация занимается отловом и стерилизацией собак в Красноярске - прим.Ред.) информацию подтвердили. Сказали, правда, что надеются, что администрация передумает и никакой утилизации не будет.

Информация разлетелась по соцсетям, как вирусная. И, будем честны, обросла страшными подробностями - по большей части выдуманными. К примеру, идею с введением ЧС на собрании не поддержали - и это вполне официально. Тем не менее пока остается неясным, как будут решать проблему. Власти Красноярска не делали официальных заявлений на этот счет.

К слову, на фоне участившихся случаев обнаружения в разных районах города мертвых людей с укусами собак некоторые красноярцы в социальных сетях предполагают, что, возможно, собак решили просто подставить. Ведь пока СК официально подтвердил гибель от укусов только в двух случаях из пяти.

Вот такое собачье дело.

... С января 2020 года в России вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными», подробнее о нем - в материале «КП».

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Болсуновский, участник двух рабочих групп по работе с безнадзорными животными:

- Город не будет нарушать федеральный закон, но мэрия обязана защитить горожан. Будет проведена активация деятельности в рамках муниципальных контрактов, и некоторые структуры, в том числе и и подрядчики, начнут работать более качественно. Не надо устраивать истерик и провокаций. Это не приведет ни к чему хорошему. Сегодня выявлены стаи животных в определенных локальных районах, с ними будет проведена работа. Никакой угрозы домашним питомцам эта деятельность не несет. Не надо дестабилизировать и без того непростую обстановку.