2020-02-25T14:06:18+03:00
Происшествия

Пятый за 2 месяца. В Красноярске обнаружен искусанный собаками мертвый мужчина

СК проводит проверку
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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СК проводит проверку по факту гибели мужчиныСК проводит проверку по факту гибели мужчиныФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ленинском районе Красноярска обнаружен искусанный собаками мертвый мужчина, сообщает ТВК. Это уже пятый подобный случай за два месяца. На этот раз мужчину обнаружили неподалеку от ТЭЦ-1, на Бакинских комиссаров. На этот раз погибшего человека обнаружили в гаражном массиве.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке СК.

Напомним, первым погиб сторож одной из производственных баз. Случилось это 15 января. На теле мужчины были невооруженным глазом видны множественные укусы. 13 февраля с аналогичными травмами обнаружили тело женщины. Ее нашли на Кутузова. Спустя несколько дней – еще одного мужчину. 22 февраля во дворе дома на Мичурина нашли обгрызенное тело женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пятый за 2 месяца. В Красноярске обнаружен искусанный собаками мертвый мужчина
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