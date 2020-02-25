СК косвенно назвал причину гибели женщины в Красноярске, которую нашли с укусами бродячих собак

В СК прокомментировали задержание главы управления дорог, благоустройства и инфраструктуры (УДИБ) администрации города Красноярска Евгения Петрюка.

Напомним, 41-летнего Петрюка задержали после того, как на Мичурина было найдено тело женщины, возле которой находилась стая бездомных собак. Ее нашел случайный прохожий утром 22 февраля. Погибшая была обгрызена собаками. Чуть позже стало известно о задержании главы УДИБ Евгения Петрюка. В понедельник, 24 февраля, суд Кировского района продлил ему задержание. А во вторник, 25 февраля, будет решаться вопрос об избрании Петрюку меры пресечения.

По информации ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, в отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности двух и более лиц). Сам факт задержания чиновника многих удивил. Казалось бы, причем тут Петрюк, ведь не его обязанность отлавливать каждую бродячую собаку.

- В 16.00 будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для главы УДИБ, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск глава городской общественной палаты Сергей Волков. – Да, задержание многих удивило, потому что полномочия в решении вопроса – прерогатива края.

Однако у следствия своя позиция.

- По предварительной версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал исполнение деятельности приюта «Бездомный пёс» в части отлова и содержания бездомных животных, что повлекло причинение смерти бездомными собаками женщине 22 февраля, - сообщили в пресс-службе регионального СК. - Еще одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Заключат ли под стражу Петрюка – выяснится в ближайшее время.

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