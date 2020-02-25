«Это не посещение в «специально ясный день»: в Красноярске ввели режим НМУ в день приезда главы Росприроднадзора

Ажиотаж вокруг темы «черного неба» в Красноярске не утихает. Напомним, на минувшей неделе Сергей Шнуров посвятил наболевшей для красноярцев теме стихотворение. А затем Грета Тунберг разместила у себя в соцсетях пост на эту тему. И понеслась. К обсуждению подключились все федеральные СМИ, а губернатор Красноярского края Александр Усс пригласил в регион главу Росприроднадзора России Светлану Родионову - чтобы на месте решить, что еще можно сделать для того, чтобы в Красноярске дышалось легче. Родионова, к слову сказать, быстро откликнулась. И вот - она в Красноярске.

В городе, кстати, бытует мнение, что во время визитов высоких гостей плотный смог чудесным образом рассеивается. Красноярцы иронизируют: то ли ветер прислушивается к камланию сибирских шаманов, то ли предприятия-гиганты, расположенные в черте города, реально снижают выбросы в атмосферу. Но на этот раз все не так. В Красноярске ввели режим неблагоприятных метеоусловий - прямо в день визита главы Росприроднадзора. Правда, с самого утра думали: вводить или нет - вдруг дымка рассеется сама по себе. Но - чуда не произошло. Метеорологи Среднесибирского УГМС ввели режим «черного неба».

- С 19 часов 25 февраля до 19 часов 27 февраля на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщает официальный сайт ведомства.

Светлана РодионоваФото: Екатерина ПЕРЫШКИНА

К слову, непростую экологическую ситуацию в городе отметила и Светлана Родионова (ее свозили на Караульную гору - одна из самых высоких точек близ Красноярска, - прим. Ред.).

- Мне сегодня показали город с высоты. Объем выбросов виден невооруженным глазом. Виден выхлоп от автомобильного транспорта, стоящего на светофорах. Серьезный сегмент – ваш жилой частный сектор. Большие выбросы дает печное отопление. Взвешенные вещества в жилом секторе больше, чем в районе больших предприятий. Я могу сказать одно – все будет серьезно изучено. Пустых трат не будет. Мы не станем заниматься популизмом. Мы будем заниматься тем, чтобы реально стало лучше. Я не выбирала день, когда я приеду. И у меня абсолютно точно нет никакого желания ситуацию, как говорится, «замылить». И я буду еще сюда приезжать, это не одномоментное посещение в «специально ясный день».

Я слышала, что предприятия снизили нагрузку в тот день, когда я приеду. Вот об этом в том числе мы и будем сегодня с представителями бизнеса дискутировать. Если им нечего скрывать, они меня услышат. К предприятиям у меня есть предложение, его мы озвучим на встрече. Главное требование – полная прозрачность. Мы приехали для диалога, конструктивного. И мы найдем стимулы добиться полной прозрачности.

Открою секрет – до моего приезда в вашем городе несколько дней отработала наша лаборатория. Результаты известны, но, грубо говоря, мы не можем с ними пойти в суд - оборудование не проверено, на это требуется время. Работа продолжается, к концу недели мы получим более детальные результаты. Объективные.

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В Красноярске прошла пресс-конференция главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и губернатора края Александра Усса. Очевидно, что главная тема – «черное небо», смог, который простоял над Красноярском больше недели, стал поводом для федеральных новостей и «вдохновением» для Шнура, написавшего аж два стихотворения. Даже активистка Грета Тунберг разместила у себя на странице пост о «черном небе» в Красноярске (подробности).