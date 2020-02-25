Заявление главы Росприроднадзора РФ в Красноярске: «Я слышала, предприятия снизили нагрузку в тот день, когда я приеду»

В Красноярске прошла пресс-конференция главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и губернатора края Александра Усса. Очевидно, что главная тема – «черное небо», смог, который простоял над Красноярском больше недели, стал поводом для федеральных новостей и «вдохновением» для Шнура, написавшего аж два стихотворения. Даже активистка Грета Тунберг разместила у себя на странице пост о «черном небе» в Красноярске.

Напомним, на прошлой неделе смог и одновременно опустившийся на город туман вызвали если не панику, то бурную реакцию в соцсетях жителей, которые пытались обратить на себя внимание федеральных СМИ и публичных персон.

Светлана Радионова, глава Росприродназора, пообещала регулировать экологическую ситуацию в Красноярске «в ручном режиме» и на постоянной основе.

А тут видна дымкаФото: Мария ЛЕНЦ

Сама Радионова написала о поездке в своем Facebook и позвала красноярцев на встречу:

— Встречусь с жителями, обсудим экологическую ситуацию в городе. Записаться на прием можно по телефону +7 (391) 252-29-00. Он состоится в 15 часов по адресу ул. К. Маркса, 62. Готовьте вопросы.

В комментариях к посту красноярцы уже оставили множество комментариев. В основном они интересуются, почему выбросы идут даже от тех предприятий, которые уже давно не работают, и просят разобраться с дорожными службами, которые развозят вредные химикаты и оставляют их на дорогах. Также просят затронуть вопрос точечной застройки, которая якобы мешает ветру рассеивать вредные выбросы.

Александр Усс и Светлана РадионоваФото: Екатерина ПЕРЫШКИНА

Им вот, на совместной встрече с журналистами губернатор края Александр Усс озвучил меря, предпринимаемые в Красноярске для улучшения ситуации:

1. Власть и предприятия ведут совместную работу. Утверждена схема газификации Красноярского края. Разработали план потребности, в районах Богучан есть месторождения, от которых можно протянуть газ. «Роснефть» готова обеспечить этот проект, обеспечить навсегда центральные и южные районы Красноярска, - совещание по данной теме состоялось осенью 2019 года. И вскоре этот проект будет воплощён, решение федеральных властей будет скоро.

2. Нашу систему мониторинга все признали одной из лучших в стране. Принято решение объединить федеральную и краевую системы мониторинга. Тогда все происходящее в крае будет открытым и публичным.

3. Закрыто 7 малоэффективных котельных, всего закроют 35.

4. Высажено 20 тысяч деревьев крупномеров.

5. Закуплено 200 новых автобусов.

- В одночасье изменить ситуацию невозможно. Повлиять, - да, кардинально изменить - нет. Сейчас моя мечта – метро, уверен, она сбудется, и это тоже вклад в улучшение экологической обстановки в городе. Президент дал указание создать комплексный план по изменению экологической ситуации. Для этого нам даже пришлось ужаться, и ряд минимальных наших заявок пока не работает. Снос ветхого жилья, строительство развязок, обновление общественного транспорта, - на все это необходимо 3 миллиарда рублей, но я надеюсь, что деньги выделят и план, утверждённый президентом, заработает.

ДОСЛОВНО

Елена Радионова, глава Росприроднадзора РФ:

- Красноярск входит в список 12-ти городов, заявленный в реализации программы «чистый воздух».

Одной, главной причины загрязнения нет. Это совокупный комплекс причин. Губернатор как ловкий и опытный политик рассказал обо всех задачах и пожеланиях для получения поддержки федеральных властей.

По большому счету обозначил сегменты – промышленность, общественный транспорт и у вас большая проблема большегрузный транспорт, который работает на очень низкоэкологичном топливе.

Мне сегодня показали ваш город с высоты (Светлану Радионову свозили на караульную гору, - прим. Ред). Объем выбросов виден невооруженным глазом. Виден выхлоп от автомобильного транспорта, стоящего на светофорах. Серьезный сегмент – ваш жилой частный сектор. Большие выбросы дает печное отопление. Взвешенные вещества в жилом секторе больше, чем в районе больших предприятий.

Я могу вам сказать одно – все будет серьезно изучено. Пустых трат не будет. Мы не станем заниматься популизмом. Мы будем заниматься тем, чтобы реально стало лучше.

Город без «черного неба»Фото: Мария ЛЕНЦ

Журналисты:

- Жаль, что вы не приехали в те дни, когда в городе реально дышалось тяжело...

- Вы видели мои соцсети? У меня маленький слабый инстаграмм, я его веду сама. У меня нет штата пиарщиков. Честно скажу, количество подписчиков после того, как я сказала, что приеду в Красноярск, не сильно увеличилось. Я не выбирала день, когда я приеду. И у меня абсолютно точно нет никакого желания ситуацию, как говорится, «замылить». И я буду еще сюда приезжать, это не одномоментное посещение в «специально ясный день». Вечером мы будем встречаться с ведущими предприятиями региона, и после нее можно будет что-то комментировать. Если меня не услышат, я буду надеяться, в том числе, и на поддержку журналистов.

Я слышала, что предприятия снизили нагрузку в тот день, когда я приеду. Вот об этом, в том числе мы будем сегодня с представителями дискутировать. Если им нечего скрывать, они меня услышат. И мы найдем стимулы добиться полной прозрачности.

Открою секрет – до моего приезда в вашем городе несколько дней отработала наша лаборатория. Результаты известны, но, грубо говоря, мы не можем с ними пойти в суд, - оборудование не проверено, на это требуется время. Работа продолжается, к концу недели мы получим более детальные результаты. Объективные.

К предприятиям у меня есть предложение, его мы озвучим на встрече. Главное требование – полная прозрачность. Мы приехали для диалога, конструктивного.

Экологические проблемы были всегда, но у людей постоянно растет запрос на качество жизни, и это нормально.