В день приезда главы Росприроднадзора в Красноярске введен режим НМУ
Во вторник, 25 февраля, в Красноярске введен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), сообщает Среднесибирское УГМС. Режим «черного неба» синоптики установили до четверга.
- С 19 часов 25 февраля до 19 часов 27 февраля на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщает официальный сайт ведомства.
Добавим, что вопрос о введении в городе НМУ власти решали с самого утра, что и было озвучено в ходе встречи главы Росприроднадзора Светланы Родионовой с журналистами. Родионова прибыла в Красноярск, чтобы на месте разобраться в проблемах экологии города.
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ИСТОЧНИК KP.RU