Два туриста сорвались со скалы «Голубка» в окрестностях Красноярска: есть погибший

Два туриста сорвались со скалы «Голубка» в окрестностях Красноярска. Сообщение об этом поступило сегодня, 24 февраля, в 14:10 в КГКУ «Спасатель». По предварительной информации 1 человек погиб, еще один травмирован.

Это уже второе крупное ЧП с туристами в текущие выходные (накануне на Манской петле пострадали 7 человек). На место сразу же выехали краевые спасатели, 5 человек на 1 спецмашине. А также бригада «Скорой помощи», сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого МЧС.

Как оказалось, пострадавшая туристка – женщина, ее первой осторожно сняли со скалы и передали медикам. Состояние очень тяжелое, врачи не дают никаких гарантий. Ее спутник, к сожалению, к приезду спасателей был уже мертв, его транспортируют в Красноярск.

Вид на "Голубку" с Енисея летом. Взобраться на нее проще, чем спуститьсяФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Скала «Голубка» и расположенная рядом с ней скала «Караульненский бык» - популярное место у туристов. Они находятся в 7 километрах от поселка Удачный, на левобережье. С них открывается живописный вид на Енисей. Подножия «Быка» уходит прямо в воду, а «Голубка» со стороны напоминает профиль птицы.

К тому же сюда можно подъехать на автотранспорте (рядом находится несколько жилых домов). Неудивительно, что здесь бывает очень много туристов. Некоторые фирмы устраивают сюда экскурсии, приглашают на коллективный активный отдых. Но многие приезжают «дикарями» и штурмуют скалы. «Голубка» коварна тем, что забраться на нее легче, чем спуститься вниз. Спасатели периодически выезжают туда, чтобы снять кого-нибудь со скалы.

Что стало причиной сегодняшней трагедии, предстоит разобраться правоохранительным органам. Хочется обратиться к туристам: не рискуйте понапрасну, берегите себя.

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