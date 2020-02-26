«У Андрея осталась только мама»: красноярцы прощаются с парнем, разбившимся на скале Голубка

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:58:35+03:00

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Красноярцы прощаются с парнем, разбившемся насмерть после падения со скалы Голубка. Андрею Дятлову было только 28 лет, он несколько дней не дожил до своего дня рождения, 6 марта.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 24 февраля. Андрей с подругой поднялись на скалу Голубка. А после случилось что-то непредвиденное. Возможно, поскользнулись. Упали с высоты 25-30 метров. Их обнаружил проезжающий мимо водитель, вызвал МЧС. Но было поздно: Андрей не выжил. А его спутница получила тяжелые травмы.

В соцсетях широко обсуждали эту трагедию. Тем более все стряслось на следующий день после другого ЧП: 23 февраля с крутого склона на Манской петле сорвались семеро туристов. Люди покалечились, но остались живы. А тут…

Кто-то из пользователей (по незнанию) упрекнул пострадавших в безответственности, в том, что идут в горы, не обладая необходимыми навыками. Но Андрей имел разряд по спортивному альпинизму (на его счету не один «тысячник»), до недавнего времени сам работал спасателем…

На счету Андрея был не один "тысячник". Но произошло что-то непредвиденное. Фото: соцсети.

Для всех, кто знал парня, его уход – огромная потеря, удар. Вот что они рассказывают:

- У Андрея осталась только мама. И все…

- В такую смерть не просто поверить, все из нас там были много раз. Горе, огромное горе.

- Ты навсегда с нами, светлый человечек!

- Тебя будет не хватать. Андрюха, ты всегда был с улыбкой и добрым сердцем.

- Очень грустно.

… Прощание с парнем проходит сегодня на кладбище Бадалык. Светлая память Андрею! Наши глубочайшие соболезнования всем, кто его знал и любил.

ВАЖНО

После гибели Андрея и травмирования его подруги следователи проводят проверку. Выясняются обстоятельства трагедии. После этого будет принято решение заводить или нет уголовное дело.

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Два туриста сорвались со скалы «Голубка» в окрестностях Красноярска. Сообщение об этом поступило сегодня, 24 февраля, в 14:10 в КГКУ «Спасатель». По предварительной информации 1 человек погиб, еще один травмирован (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU