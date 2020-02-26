2020-02-26T08:58:35+03:00
Происшествия

«У Андрея осталась только мама»: красноярцы прощаются с парнем, разбившимся на скале Голубка

Светлая память! [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцы прощаются с парнем, разбившемся на скале Голубка. Фото: соцсети.Красноярцы прощаются с парнем, разбившемся на скале Голубка. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Красноярцы прощаются с парнем, разбившемся насмерть после падения со скалы Голубка. Андрею Дятлову было только 28 лет, он несколько дней не дожил до своего дня рождения, 6 марта.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 24 февраля. Андрей с подругой поднялись на скалу Голубка. А после случилось что-то непредвиденное. Возможно, поскользнулись. Упали с высоты 25-30 метров. Их обнаружил проезжающий мимо водитель, вызвал МЧС. Но было поздно: Андрей не выжил. А его спутница получила тяжелые травмы.

В соцсетях широко обсуждали эту трагедию. Тем более все стряслось на следующий день после другого ЧП: 23 февраля с крутого склона на Манской петле сорвались семеро туристов. Люди покалечились, но остались живы. А тут…

Кто-то из пользователей (по незнанию) упрекнул пострадавших в безответственности, в том, что идут в горы, не обладая необходимыми навыками. Но Андрей имел разряд по спортивному альпинизму (на его счету не один «тысячник»), до недавнего времени сам работал спасателем…

На счету Андрея был не один "тысячник". Но произошло что-то непредвиденное. Фото: соцсети.

На счету Андрея был не один "тысячник". Но произошло что-то непредвиденное. Фото: соцсети.

Для всех, кто знал парня, его уход – огромная потеря, удар. Вот что они рассказывают:

- У Андрея осталась только мама. И все…

- В такую смерть не просто поверить, все из нас там были много раз. Горе, огромное горе.

- Ты навсегда с нами, светлый человечек!

- Тебя будет не хватать. Андрюха, ты всегда был с улыбкой и добрым сердцем.

- Очень грустно.

… Прощание с парнем проходит сегодня на кладбище Бадалык. Светлая память Андрею! Наши глубочайшие соболезнования всем, кто его знал и любил.

ВАЖНО

После гибели Андрея и травмирования его подруги следователи проводят проверку. Выясняются обстоятельства трагедии. После этого будет принято решение заводить или нет уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два туриста сорвались со скалы «Голубка» в окрестностях Красноярска: есть погибший

Два туриста сорвались со скалы «Голубка» в окрестностях Красноярска. Сообщение об этом поступило сегодня, 24 февраля, в 14:10 в КГКУ «Спасатель». По предварительной информации 1 человек погиб, еще один травмирован (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 50 школ Красноярска получили сообщения о минировании
«У Андрея осталась только мама»: красноярцы прощаются с парнем, разбившимся на скале Голубка
Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
Бывшему ректору красноярского медуниверситета предъявили обвинение
Непрозрачные условия – причина отказа от карт с кэшбеком
Двое красноярцев бесследно исчезли после ночной рыбалки
На глазах у ребенка два амстаффа едва не разорвали маленькую собачку в Красноярске
В день приезда главы Росприроднадзора в Красноярске введен режим НМУ
Пятый за 2 месяца. В Красноярске обнаружен искусанный собаками мертвый мужчина
«Поедем домой, малыш!»: умилительный дрессированный пони умеет запрыгивать в машину, словно собака
Три человека погибли при пожаре на даче в Красноярском крае
Мэрия собирается обнести Троицкое кладбище металлическим забором
В Красноярском крае мошенник пытался взыскать зарплату через суд по подложным документам
Суд оставил на свободе виновника ДТП, в котором пострадал федеральный журналист
Размах крыла больше метра. В Красноярском крае сняли за охотой самого крупного ястреба в России
Обманул дольщиков. Директора «КрасЗападСибСтрой» будут судить за 750-миллионную растрату
В Красноярске охранники ТРЦ Июнь подрались с посетителями
Роспотребнадзор забраковал 37% «молочки» на рынке Красноярского края
Ранее судимый бизнесмен нажился на продаже детского сада в Красноярске
Пролежала 2 года. В Красноярске нашли мумифицированный труп женщины
В Солнечном насмерть сбили кидавшуюся под колеса машин женщину. Разыскиваются родственники