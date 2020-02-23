2020-02-23T15:21:06+03:00
Происшествия

Семеро туристов сорвались и получили травмы при спуске с Манской петли под Красноярском

Эвакуировать их пришлось спасателям [фото]
Ася ЖУКОВА
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Семеро туристов сорвались и получили травмы при спуске с Манской петли под Красноярском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Семеро туристов сорвались и получили травмы при спуске с Манской петли под Красноярском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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С крутого спуска на Манской петле под Красноярском сорвались семеро туристов. Все произошло сегодня, 23 февраля, люди получили травмы: с переломами и ушибами их пришлось эвакуировать спасателям, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Подъем на гору, откуда видно Манскую петлю, каждый год привлекает тысячи туристов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Подъем на гору, откуда видно Манскую петлю, каждый год привлекает тысячи туристов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, Манская петля – живописное место неподалеку от поселка Манский. Сюда ездят сотни туристов. В основном, за головокружительным видом, который открывается с горы: река Мана делает тут сразу две петли. Но, чтобы полюбоваться им, нужно преодолеть крутой подъем ( а после не менее крутой спуск).

Всех отправили в больницу, двоих госпитализировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Всех отправили в больницу, двоих госпитализировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

- Местами вверх надо ползти буквально на животе, - делятся опытные туристы. – Каково спускаться, тоже можете себе представить. Кое-кто не выдерживает, люди падают, бьются.

Спуститься с крутой горы туристы не смогли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Спуститься с крутой горы туристы не смогли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как видно, так произошло и на этот раз.

- В 11.40 по московскому времени поступила информация о том, что с горы сорвались семь человек, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. – Четыре женщины и трое мужчин. Все они получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу Дивногорска. Четверых после осмотра отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали, один от госпитализации отказался. Всего привлекались 12 человек и 6 спецмашин, в том числе от МЧС - 5 человек и две единицы техники.

Людей пришлось эвакуировать спасателям. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Людей пришлось эвакуировать спасателям. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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