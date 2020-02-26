Из-за срочной эвакуации выбежали, как есть. Оказавшимся на улице без теплой одежды детям помогла кондуктор 78-го автобуса

Казалось бы, единичный случай, но говорит о многом… В Красноярске кондуктор и водитель 78-го автобуса помогли детям, оказавшимся на улице без теплой одежды и денег. Об этом рассказала в соцсетях мама одного из ребят.

Сегодняшнее утро, 26 февраля, оказалось неспокойным для многих родителей, учителей и детей. Больше, чем в 50 школ города поступили анонимные сообщения о минировании. Понятно, тут же началась массовая эвакуация. Где-то ученики успели одеться, а где-то выскочили на улицу, в чем придется, главное – безопасность. (Позже стало известно, что тревога оказалась ложной).

Спасибо добрым людям, пишет мама ученика. Фото: соцсети.

- В итоге дети (в числе которых и мой) покидали помещения без денег, теплых вещей и телефонов, - рассказала красноярка Татьяна Егорова. – Позвонить домой, попросить за ними приехать не могли.

И тут на одной из остановок на помощь пришел экипаж 78-го автобуса. Женщина-кондуктор не потребовала с детей ни копейки, а водитель развез по домам.

В одних школах дети успели одеться, в других нет.Фото: Ольга КОСТИНА

- Огромное спасибо! – пишет Татьяна. – Это люди с большой душой.

Когда их историю узнали в соцсетях, горожане потребовали: доброго кондуктора и водителя надо найти, пусть о них узнают все. А лучше – выписать им премию, да побольше! Согласны?

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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