Минздрав Красноярского края начал закупать лекарства для больных СМА детей

В Красноярске сдвинулось с мертвой точки решение вопроса о покупке «Спинразы» - препарата, способного замедлить течение СМА (спинальной мышечной атрофии). Заболевание относится к орфанным (редким), и одна инъекция лекарства стоит порядка 8 миллионов рублей.

Напомним, 30 января в Красноярском крае умер малыш, который так и не дождался спасительной инъекции. Захару Рукосуеву не было и трех лет. В семье растет еще один ребенок с таким же генетическим заболеванием. Отец мальчика вышел на одиночный пикет к зданию администрации края. Еще один такой же пикет 17 февраля провела мама другой девочки, страдающей неизлечимой болезнью, Яна Сазонова (ее дочь получит лечение с 20 февраля). СК возбудил по факту смерти Захара два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» и «Халатность». И вот, кажется, общими усилиями решение вопроса сдвинулось.

В минздраве Красноярского края рассказали, что в лечении СМА сейчас нуждается 15 ребятишек. В ближайшее время «Спинразу» получат два пациента, сообщает ТВК.

Это ребятишки, родители которых добились заключения федерального консилиума врачей.

- У нас сейчас медико-генетический центр формирует пакеты документов для проведения заочных консультаций, консилиума с Институтом имени Вельтищева, - рассказали в минздраве края. - На основании заключения этого консилиума будем закупать этот препарат.

Добавим, что «Спинразу» зарегистрировали в России только в августте прошлого года. Клинических испытаний не было. Препарат, по признанию медиков, не может вылечить детей – может только облегчить их состояние и замедлить течение болезни. Лечение нуждающихся в препарате ребятишек обойдется краю в 850 миллионов рублей в первый год и 450 миллионов рублей ежегодно.

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