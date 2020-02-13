В холодном Красноярске участникам чемпионата по робототехнике устроили горячий прием
- Сибирское гостеприимство, сибирский масштаб – это то, что почувствовали абсолютно все, кто приехал на чемпионат в Красноярск. Желаю всем добиться успеха, встретить новых друзей, получить огромное удовольствие от соревнований, от праздника, которые нам подарил замечательный город Красноярск, - сказала на открытии чемпионата Ольга Ломбас, Ольга Ломбас, директор LEGO Education в России и СНГ.
- Мы команда, которая много путешествует, есть с чем сравнить: в Красноярске нас приняли очень тепло. Ощущение, как будто мы на соревнованиях у себя дома. Я поздравляю всех с классным чемпионатом! — улыбается тренер румынской команды Йонуц Паня.
Хорошее настроение и теплый прием - это важнее всего!Фото: Мария ЛЕНЦ
В кулуарах родители и тренеры отмечают хорошую организацию, говорят, что все очень логично и понятно.
Откуда приехали команды, можно узнать здесь.
Для некоторых участников первый успех - это Красноярск!Фото: Мария ЛЕНЦ
Приятно, что организаторы чемпионата позаботились не только о гостях Красноярска, но и о красноярцах. Все три дня чемпионата, с 13 по 15 февраля, для болельщиков работают развлекательные площадки и сразу шесть фотозон. Из деталей Lego можно собрать мозаику, познакомиться с самыми современными конструкторами, посетить мастер-классы. На фестивале работают фотобудки и фотоаттракцион «Маленькая планета», гости и участники смогут сделать фотографии с помощью гигантской палки для селфи, а также создать ролики с помощью видеоспиннера и bullet time.
Подробности чемпионата здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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