На Всероссийский чемпионат по робототехнике в Красноярск приехали команды от Норильска до Сочи, от Мурманска до Улан-Удэ

В то время как команды из Румынии, Казахстана, Эстонии и 30 регионов уже прибыли, команда из Красноярского края была еще в пути. Аэропорт Норильска закрыли по метеоусловиям, - типичная ситуация для столицы Заполярья!

Сегодня первый день соревнований, а мы пока познакомимся с географией участников.

Самая большая международная делегация приехала из Казахстана, 68 участников, которые будут соревноваться во всех категориях, во всех возрастных группах.

Одна команда приехала из Эстонии и две из Румынии.

Самая большая российская делегация – из Иркутской области, 125 человек, впрочем, если не считать хозяев чемпионата, красноярцев, их 150. Одна из самых больших делегаций, 80 ребят, из Санкт-Петербурга, причем, это очень сильные команды, особенно в старшей возрастной группе.

Ребята из Липецка в Красноярске впервые!Фото: Мария ЛЕНЦ

Крайнюю западную точку на карте чемпионата представляют команды из Мурманска и Мурманской области, крайнюю восточную – Бурятия, самые северные команды приехали в Красноярск из Норильска и Архангельска, а самые южные – из Анапы и Сочи.

Ребята из Заполярного Мурманской области уже побеждали на соревнованиях и рассчитывают на высокое место!Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые сильные команды Красноярского края, которые будут бороться за победу в чемпионате – команда из небольшого города Кодинска и из Красноярска («Сибирские сердца»). Примечательно, что в обеих командах есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Также в числе сильнейших команд России красноярские команды из городов Железногорск, Зеленогорск и Канск.