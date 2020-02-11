2020-02-12T07:20:14+03:00
Общество

В Красноярске пройдет чемпионат России по робототехнике

Отвечаем на главные вопросы: что, где, когда?
Татьяна АРОНОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Идею провести Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP предложила лаборатория «Инженеры будущего» школы № 149, она же, кстати, является одной из ведущих площадок в Красноярске по робототехнике и поэтому получила эксклюзивное право проводить такие соревнования в России в ближайшие три года. В 2020 году такой чемпионат пройдет в Красноярске впервые!

Когда и где пройдет чемпионат?

13-15 февраля, в МВДЦ «Сибирь», вход свободный. Торжественное открытие 13 февраля с 18.00 до 19.00. Заезды роботов будут проходить ежедневно с 10.00 до 18.00.

Что готовят участники?

В этом году тема робототехнического сезона – градостроительство. Перед юными инженерами со всей страны поставлена задача решить актуальные проблемы своего региона.

Что увидят зрители?

Зрители увидят множество самых разных роботов, которые привезут почти 200 команд-участников.

Для самых маленьких гостей будут работать игровые зоны с аниматорами, ребятам постарше предложат собрать гигантский пазл, построить лего-город и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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