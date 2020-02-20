Убил и сжег труп. Экс-глава отдела угрозыска арестован в Туве по делу 11-летней давности

Экс-начальника отдела уголовного розыска Кызыла (Тува) отправили в СИЗО по делу об убийстве, совершенном 11 лет назад. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике, его вместе с подчиненным подозревают в жестокой расправе над одним из местных жителей.

… Это случилось неподалеку от трассы Кызыл – Эрзин. Там местные жители сделали страшную находку, наткнулись на обгоревшие останки человека. Позже выяснилось, это был мужчина. Возможно, тот самый, что бесследно исчез 11 лет назад. Тогда производство по уголовному делу о пропаже было приостановлено, теперь его возобновили.

И вот результат: разгадка истории может оказаться шокирующей. Вероятно, с мужчиной расправились местные полицейские. Вот предварительная версия следователей:

- 7 марта 2008 года около девяти часов вечера бывший начальник отдела уголовного розыска Кызыла, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, опрашивал незнакомого ему местного жителя. Из-за возникших личных неприязненных отношений подозреваемый и подчиненный вывезли молодого человека в безлюдное место и совершили там убийство.

Однако спустя 11 лет личности подозреваемых удалось установить. Сейчас оба задержаны, после предъявления обвинения находятся под арестом. Следователи определяют роль каждого в убийстве и закрепляют базу доказательств.

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