Суд по делу об убийстве замначальника красноярского «убойного» отдела

В Красноярске начинается суд по делу, которое называют одним из самых резонансных за прошедшее десятилетие. Это заказное убийство замначальника «убойного» отдела.

Напомним, 44-летний Сергей Назаров был застрелен из пистолета Макарова у собственного дома на улице Курчатова, когда возвращался с автостоянки. В него выпустили всю обойму, 8 пуль. Это случилось 23 ноября 2004 года.

Отметим, что к тому моменту заместитель начальника межрайонного уголовного розыска ГУВД не работал в «органах» больше года.

Вскоре после убийства следователи вышли на двоих подозреваемых, киллера Евгения Коваля и посредника Андрея Гуглю. Их задержали в 2005-м, а осудили только пять лет спустя. Первому дали 24 года лишения свободы, второму – десять.

Тогда заказчика убийства так и не установили. Его взяли лишь в прошлом году. Через 14 лет после того, как все случилось. Им оказался 53-летний житель Москвы (а в прошлом красноярец) Андрей Грабовский, бывший вице-президент федерации бокса края. По данным прокуратуры, мужчина заказал бывшего милиционера, чтобы «укрепить и повысить свой криминальный авторитет среди лиц, имеющих отношение к преступной среде Красноярского края». Поскольку Назаров занимался расследование громких дел, в числе которых разработка Вилора Струганова (известного как Паша Цветомузыка). Заказавшему бывшего красноярского милиционера Андрею Грабовскому может грозить пожизненное заключение. 9 октября в краевом суде Красноярска начинаются слушания по делу. Они пройдут в открытом режиме с участием присяжных заседателей. Со вступительным словом выступит обвинитель.

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