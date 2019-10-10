Расстрелявший замначальника уголовного розыска киллер спустя 14 лет рассказал, кто заказчик

Белая рубашка, аккуратная стрижка, внешне невозмутим. В металлической «клетке» для подсудимых – 53-летний Андрей Грабовский. Бывший вице-президент федерации бокса, он же криминальный авторитет, имеющий вес в определенных кругах. Бывший красноярец, ныне москвич. До недавнего времени. Его обвиняют в заказном убийстве замначальника «убойного» отдела Сергея Назарова, случившемся еще 15 лет назад. Это дело – одно из самых резонансных в «нулевые» – начали рассматривать в краевом суде Красноярска.

Выпустили всю обойму

Вкратце напомним обстоятельства: 44-летнего бывшего милиционера застрелили 23 ноября 2004 года во дворе его собственного дома на улице Курчатова. Мужчина шел от автостоянки к подъезду, когда его подкараулил киллер - выпустил всю обойму, 8 пуль. Одну из них контрольную, в голову.

К тому моменту заместитель начальника межрайонного уголовного розыска ГУВД в «органах» не работал больше года. Но незадолго до отставки раскручивал очередное громкое дело -Вилора Струганова (известного как Паша Цветомузыка). И тут пенсия, ушел в бизнес. Чуть ли не под покровительство одного из тогдашних уголовных авторитетов, сообщал журналист Артем Тарасов. С этим же уголовным персонажем был связан и Грабовский, писали в СМИ.

Примечательно, до убийства Назарова сам Андрей Владимирович едва не стал жертвой покушения. Возле Овинного обстреляли его «бумер». Были данные, что после расправы над пенсионером МВД коттедж Грабовского обыскивали. Но без последствий для хозяина – дело открыто не было.

Андрей ГрабовскийФото: соцсети

Обсуждалась версия о том, что Назарова расстреляли из-за передела рынка. По словам депутата Заксобрания и следователя Александра Симановского, возможно, милиционера убили из-за того, что тот посадил Струганова:

- Назаров убрал его парней с рынка. Он-то никакого отношения к рынку не имеет, но на рынок стали заходить другие люди.

Но все это – подчеркнем – пока только версии. Точку в деле поставит суд.

Судьи «от народа»

Довольно быстро после убийства Назарова вышли на двоих подозреваемых. Киллера, безработного Евгения Коваля, и посредника, помощника адвоката Андрея Гуглю, задержали в 2005-м. А потом отпустили. Чтобы припереть их к стенке потребовалось еще пять лет. Обоих осудили только в 2010-м. Киллеру дали 24 года лишения свободы, посреднику - десять.

Заказчика тогда установить не удалось. Его взяли лишь в прошлом году. Через 14 лет после того, как все случилось.

По данным прокуратуры, Грабовский заказал бывшего милиционера, чтобы «укрепить и повысить свой криминальный авторитет среди лиц, имеющих отношение к преступной среде Красноярского края».

С октября 2018-м года он сидит в СИЗО. Обвиняют в организации убийства по найму (часть 2 статьи 105 УК РФ) и незаконной передаче огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

А накануне, 9 октября, начались слушания. Кстати, мужчина попросил, чтобы это был суд присяжных.

- Это желание именно Андрея Владимировича, чтобы вы были судьями в его деле, судьями от народа, - пояснил присяжным один из адвокатов Грабовского Иван Хорошев.

Кстати, защитника у подсудимого два, а у них столько же помощников. Так, на это заседание допустили семерых – по количеству свободных мест в зале. Слушанье ведь открытое.

Важно! До решения суда и вступления его в законную силу Андрей Грабовский является лишь подозреваемым в инкриминируемом ему преступлении. На данный момент вышеизложенные материалы – это версия следствия; и позиция защиты.

Часть 1. Продолжение читайте на kp.ru

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