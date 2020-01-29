2020-01-29T14:00:48+03:00
Происшествия

Дело о мошенничестве с взорвавшимся от газа домом на Кандагарской передано в суд

Преступники «развели» покупателей квартир на 19 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дело мошенников передано в суд, их соственность арестованаДело мошенников передано в суд, их соственность арестованаФото: Мария ЛЕНЦ
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СК передал в суд резонансное дело дома на Кандагарской,3. Напомним, в феврале прошлого года в трехэтажном многоквартирнике прогремел взрыв, разрушивший большую часть здания, – северная и восточная части сложились, как карточный домик. Как позже выяснилось, в одной из квартир, где жил одинокий мужчина, рванул газовый баллон. Да так, что в соседних домах окна повылетали. Сам мужчина погиб, под завалами обнаружили тело его соседки. Шоком для многих жителей дома стало то, что построен он незаконно, - это выяснили следователи. Мэрия разрешений на строительство не давала, а застройщик активно продавал жилье в сомнительном доме.

В отношении Виктора Тарасова (того самого предпринимателя, продававшего квартиры) и его сообщницы из агентства недвижимости Натальи Касумовой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следователи считают, что Тарасов продавал квартиры в самовольно построенном доме, заранее понимая, что это незаконно.

- В период с 1 июля по 12 августа 2014 года под видом заключения договора займа он похитил денежные средства одного из покупателей квартиры в сумме более 1 миллиона рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК России. - Кроме того, в период с 1 января 2015 по 25 января 2018 года Тарасов совместно с Касумовой, являющейся руководителем агентства недвижимости, похитили денежные средства покупателей 24 квартир в том же доме на общую сумму свыше 19 миллионов рублей.

Естественно, все было оформлено под видом договоров купли-продажи долей в общей долевой собственности. В феврале 2019 года, почти сразу после взрыва, дом снесли. Хотя решение о сносе мэрия приняла еще в 2016 году. Чего тянули? Неизвестно. Участок Тарасова, на котором стоял дом, как, впрочем, и еще один, арестован – это обеспечительная мера для возврата средств пострадавшим от мошенников. Касумовой также пришлось расстаться с собственностью – арестована машина и земля.

В ближайшее время суд решит судьбу мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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