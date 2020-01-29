«Ты моя жизнь, мое счастье»: убитый матерью трехлетний сын был долгожданным ребенком

Во вторник 28 января в Кировском районе Красноярска обнаружили погибшую 32-летнюю женщину и ее сына. По версии следствия, мать убила ребенка, а потом свела счеты с жизнью. Первым погибших обнаружил отец ребенка (с женщиной он не был в официальном браке). Говорят, до этого долго звонил ей, но телефон не отвечал, приехал в квартиру – никто не открыл, и тут пришло даже не предчувствие – уверенность неотвратимой беды. Отец ребенка залез с помощью соседей по лестничной площадке на балкон. И через окно в квартире увидел тела сына и его матери...

Ирина

Первый снимок – бирка из роддома

Ее зовут Ирина, 32 года. Маленькому Владику* было три года. Отец жил отдельно, но расстались они, по словам соседей, не очень давно, - на странице в социальной сети Ирины – десятки общих фотографий с гражданским мужем и сыном. Внешне – совершенно счастливые. Но потом что-то случилось, Виктор* ушел от гражданской жены, и, хотя постоянно приезжал к мальчику, забирал его, с Ириной почти перестал общаться.

Первая фотография в соцсетях у Ирины

Что между ними случилось, пока нельзя сказать, мужчина в шоке, а следствие идет пока сутки, не было еще ни подробных допросов всех, кто может что-либо знать, ни экспертиз.

Самый первый снимок, посвященный сыну – бирка из роддома. Мальчик. Вес 3590, рост 53...

Вот фото в квартире - очень уютной, ухоженной, с детской, где до самого потолка построен стеллаж для игрушек.

Ирина и Виктор

А вот летом на улице – ребенка катают в огромной игрушечной пластмассовой машинке.

А вот в платном детском городке, скатывается с горки.

А вот в комбинезоне и теплой синей шапке с персиковым помпоном - - зимой снят в центре Красноярска возле фонтанов на театральной площади.

Владик

Осень - хулиганистый малыш, в ярко-салатовой куртке, закопался в ворох опавших листьев – «Осень, любимый сынок».

Снят где-то на мотоцикле – «Мотоциклист!»

Владик

...Дивногорская набережная, перепачканные краской руки «художника» - бесконечная лента.

«Как же быстро ты растешь, сынок», - Ирина делится воспоминаниями за год. «Ты вся моя жизнь, мое счастье» – подписано другое фото. «С Днем рождения! С Днем рождения, любимый сыночек!» - торт и воздушные шары...

Последнее фото сына выложено за два дня до трагедии, 26 января. Но здесь нет никаких намеков на то, что Ирина задумала страшное...

Владик был долгожданным ребенком

Сначала, глядя на фото, не верится – настолько любящая мать, как могла совершить подобное?! Но если пролистать ленту, видно – ребенок и его отец – на самом деле – все, чем она жила, дорожила. И версия, что на страшный шаг она пошла из-за разрыва с отцом сына, чтобы «убить» и его своим поступком, становится очень правдивой.

Об отце ребенка известно немного, но, по неофициальным данным, он старше Ирины на 11 лет, и у него есть взрослый сын.

«Мальчику она покупала все, что он просил»

Кировский район, где все произошло – правобережье Красноярска, так называемый спальный», но не окраина, и вовсе не маргинальный. Наоборот, считается одним из самых уютных, по-своему патриархальных: конкретно на той улице, где находится дом Ирины – почти нет новостроек, зато стоят добротные многоэтажки, с ухоженными дворами, а один из центров притяжения – сквер с храмом Рождества Христова, - кстати, самый крупный в Красноярске, построенный и освященный в 2012 году.

Храм Рождества ХристоваФото: Мария ЛЕНЦ

Его купол есть на фото Ирины в социальной сети, снят из квартиры: «Вид с балкона, красотища!».

Во дворе дома, где жила Ирина – круглосуточный павильон. Ирину здесь сразу узнают по фото:

Магазин рядом с домомФото: Мария ЛЕНЦ

- Она с сыном постоянно приходила сюда, - рассказывает продавец. – Мальчику она покупала все, что он просил. Дело в том, что это долгожданный сын, она долго пыталась, но не могла забеременеть. И вот, наконец, получилось. Она прямо тряслась над ним, вы понимаете?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/757527" frameborder="0"></iframe> Продавщица рассказывает про Ирину.Мария ЛЕНЦ

Последний раз Ирина вышла в социальные сети в семь утра 26 января. В этот день ей звонил брат, Руслан, но сестра не брала трубку.

- Хорошо знаю эту семью, - рассказывает нам один из жителей подъезда. – Да у нас во дворе все так, кто особенно с детьми гуляют, взрослые общаются между собой. Дети носятся часа по два-три, тут обо всем переговоришь, кто чем живет. А в тот день вообще все случилось прямо на наших глазах. Ирины родители умерли, квартира, где Ира живет, ей от них досталось – то есть, она ее, не арендованная. У нее есть очень старенькая бабушка (живет неподалеку), ей под 90 лет. И брат. С братом они очень близки, созваниваются каждый день. И он звонил ей накануне, 27 числа, она не брала трубку. Тот сразу почувствовал беду, приехал в квартиру, увидел – свет у них горит, окна на микропроверивании, а никто не отвечает на звонок1 А ключей от этой квартиры у него нет. Кое-как он дождался следующего утра, переночевал у бабушки. Утром 28-го снова пришел в квартиру, звонил, стучал, там тишина. И тогда он позвонил гражданскому мужу Иры (тот таксист). И он сразу примчался. Ждать не стал, попросил соседей снизу (сама квартира на третьем этаже). У них балконы зарешечены, по решеткам он легко поднялся до своего балкона, и застекление там было не закрыто. Он залез на балкон, ну а дальше вы знаете... Это шок для всех. Мы вообще не верим в самоубийство. Ребенок и для нее и для него был просто всем, уж поверьте. Они жили вместе года полтора, потом разъехались, не знаю, почему, но он постоянно приезжал. А она сидела с сыном, не работала, но вот недавно отдала его в садик. Конечно, следователи выяснят все. Но пока просто не верится.

Виктор забрался на балкон по металлическим решеткам

*Имена ребенка и его отца изменены

ОФИЦИАЛЬНО

ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия:

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ.

По версии следствия, 28 января 2020 года днем житель Красноярска пришел в квартиру, расположенную в Кировском районе краевого центра, где проживал его 3-летний сын со своей 32-летней матерью. Отец мальчика с семьей не проживал, но периодически навещал сына. Когда дверь никто не открыл, мужчина проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребенка. По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников органов опеки и попечительства.

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Шокирующее убийство произошло в Кировском районе Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В обычной квартире в одной из многоэтажек обнаружено тело 32-летней женщины и ее 3-летнего сына. Нашел их отец мальчика, который вместе с ними не жил, но временами навещал. (Подробности)