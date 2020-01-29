2020-01-29T09:17:27+03:00
Происшествия

В Красноярске мужчина обнаружил в квартире убитого 3-летнего сына и тело бывшей жены

Предварительно – женщина сама расправилась с ребенком, а затем и с собой
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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Шокирующее убийство произошло в Кировском районе Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В обычной квартире в одной из многоэтажек обнаружено тело 32-летней женщины и ее 3-летнего сына. Нашел их отец мальчика, который вместе с ними не жил, но временами навещал.

И вот – пришел в очередной раз, но на звонки и стук никто ему не отвечал. Тогда мужчина взобрался на балкон и там уже увидел…

- Мужчина проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребенка. По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама, - сообщает СК. - В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников органов опеки и попечительства.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК России (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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