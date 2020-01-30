«Она никогда не держалась за мужчину»: подруга матери-сыноубийцы рассказала об отношениях в семье

Могла ли молодая мама совершить непоправимый поступок – убить своего трехлетнего сына, а затем покончить с собой? И что вообще произошло в одной из квартир в Кировском районе Красноярска 27 или 28 января? (Точное время устанавливает следствие). Напомним, женщину обнаружили дома ее гражданский муж и брат. Они долго и безуспешно пытались дозвониться до Ирины. Когда приехали, двери квартиры были заперты изнутри. Тогда, договорившись с соседями, муж Виктор вскарабкался по решеткам балкона на третий этаж. А когда вошел в комнату, увидел страшную картину.

Виктор и Ирина

Что толкнуло ее на такой шаг? Точную причину молодая женщина унесет с собой в могилу. Однако люди, которые ее знают и с которыми нам удалось поговорить, как один говорят: она не могла причинить вред своему ребенку, она до дрожи обожала трехлетнего сына.

Вот что рассказала подруга Ирины, Татьяна* (имя изменено):

- Ночью я получила СМС-ку: «Если вы знаете Иру, то она погибла». Я сразу подумала, что их, может, машина сбила. Или еще что-то случилось. Стало не по себе, конечно. Но когда узнала... Такой трагедии я не ожидала. И не верю: чтобы Ирина сделала что-то подобное? Только не она.

Виктор залез на балкон Ирины по решеткамФото: Мария ЛЕНЦ

По словам Татьяны, они знакомы с погибшей Ириной десять лет. Можно сказать, были близкими подругами. В последнее время встречались не очень часто, все-таки у каждой свои дела, заботы, семьи. Но в соцсетях переписывались, созванивались. Несколько месяцев назад Татьяна лежала в больнице, а Ира с сынишкой приходили ее навестить, принесли фрукты, разные вкусности.

- Посмотрите ее фотографии в социальных сетях, вы увидите там молодую счастливую маму, - говорит Татьяна. – Так вот, фотографии не лгут, она на самом деле такой была. Очень искренняя во всем, что касалось материнства. Сынишка у Иры – единственный и сильно желанный. Она много лет пыталась родить, но не получалось. Постоянно были какие-то проблемы, несколько несостоявшихся беременностей, она много раз лежала в больнице, даже отчаялась. А когда у нее родился Владик, она сказала: «Вот мой подарок от бога, вот – мое благословение». Ира была верующей. Она тряслась над сыном, баловала его, заботилась, исполняла все его желания.

Накануне, когда стало известно о трагедии, появилась версия, что Ира очень болезненно переживала расставание с Виктором, отцом ребенка. Говорили, что она боялась остаться одной, без денег.

Владик был долгожданным ребенком

- Нет, это неправда, - возражает Татьяна. – Ира никогда не держалась за этого мужчину. Когда-то у нее был любимый человек, но он погиб, обстоятельств не знаю. С Виктором они не были зарегистрированы, да и отношения у них с самого начала были прохладные. Они недолго пожили вместе, потом расстались, общались только из-за ребенка. Но ее это сильно и не расстраивало.

По словам подруги, познакомились Ирина и Виктор много лет назад, они вместе работали. Мужчина старше ее на 11 лет, был очень настойчивым. К тому времени уже развелся с первой супругой, от которой у него был сын. Ирина рассказывала подруге, как он доставал ее в соцсетях и по телефону, а она не раз вносила его в черный список. Видимо, в какой-то момент она сдалась. Но не от большой любви, просто увидела в нем свой шанс стать матерью. И у нее это получилось.

- Чтобы она сильно из-за него страдала? Нет, такого не было. Пока она была в декрете, он привозил им деньги. Она хорошо одевалась, ко мне в больницу она приходила, например, в норковой шубе. Владик пошел в садик, она собиралась выходить на работу. Ирина никогда не раскисала, насколько я ее знаю: когда все плохо и нет выхода, она обязательно что-нибудь придумает.

Владик

По рассказу подруги Ирина была сильной волевой женщиной, которая жила ради сына. Тогда тем более непонятно, почему она решилась на убийство ребенка. Можно только гадать, что произошло за день или за час до трагедии. Может, наружу вышла тщательно скрываемое и копившееся месяцами отчаяние, о котором она никому не говорила? Да и кому? Родители уже умерли, бабушке почти 90 лет. Есть брат-близнец, но он пока хранит молчание. А ведь он первый почуял неладное и приехал к сестре, а затем вызвал Виктора. Или все же Виктор каким-то образом, как это называется, довел ее до крайности.

Нам удалось найти и поговорить с первой супругой Виктора. Она рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Я с ним совсем не общалась, мы в официальном разводе очень давно. Так что по поводу его отношений с его женщинами я ничего сказать не могу. На подлые поступки, я считаю, он не способен. По крайней мере, он был таким 17 лет назад...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ты моя жизнь, мое счастье»: убитый матерью трехлетний сын был долгожданным ребенком

Во вторник 28 января в Кировском районе Красноярска обнаружили погибшую 32-летнюю женщину и ее сына. По версии следствия, мать убила ребенка, а потом свела счеты с жизнью. (Подробности)

В Красноярске мужчина обнаружил в квартире убитого 3-летнего сына и тело бывшей жены

Шокирующее убийство произошло в Кировском районе Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В обычной квартире в одной из многоэтажек обнаружено тело 32-летней женщины и ее 3-летнего сына. Нашел их отец мальчика, который вместе с ними не жил, но временами навещал. (Подробности)