Насильно увезенную в Азербайджан жительницу Красноярска вернули в Россию

Сбежавшая от родственников в Азербайджане Севгия И. вернулась в Россию. Об этом сообщила подруга девушки. Напомним, скандал разразился после того, как в социальных сетях распространили информацию, что родственники силой удерживают в Азербайджане жительницу Красноярска. Студентку красноярского медицинского вуза обманом увезла в Баку мать, стараясь уберечь от связи в с подругой. Затем у нее отняли документы и деньги. По словам самой Севгии, ее избивали и не давали возможности вернуться в Красноярск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755204" frameborder="0"></iframe> Обращение Севгии Исмайловой к прессе - первое, в семье.

Тем не менее известно, что после резонанса девушке удалось сбежать от родни. Некоторое время она находилась в приюте одной из неправительственных организаций. Здесь в присутствии полиции родственники передали ей документы. Официально силовые ведомства пока не комментировали данный случай, однако, как уверяют друзья девушки, в адрес посольства России Севгия направила письмо со своими данными. Она является гражданкой России, родилась в Норильске. Живет и учится в Красноярске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755205" frameborder="0"></iframe> Обращение Севгии Исмайловой к прессе - второе, после побега.

Несколько дней назад девушке удалось вернуться в Россию. Из Москвы за ней прилетел адвокат и сопровождающая. С их слов известно, что сейчас Севгия приходит в себя после случившегося.

- Сева уже в Москве, - добавила подруга девушки Полина, которая ждет ее возвращения в Красноярске. - Ей помогают.

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В социальных сетях появилась просьба от подруг помочь ей

Оговоримся сразу: официальных комментариев по поводу этой истории пока нет, она пока только расходится в социальных сетях и официальных СМИ. Говорится, что жительницу Красноярска, Севгию И., мать якобы обманом увезла в Азербайджан. По крайней мере, так уверяет ее подруга, оставшаяся в Красноярске. По ее словам, родственники забрали у Севгии все документы, деньги и банковские карты - чтобы 18-летняя девушка не смогла вернуться к подруге (подробнее).

Красноярская студентка, которую родители якобы насильно увезли в Азербайджан, заявила о побеге

Студентка красноярского медицинского вуза Севгия Исмайлова была якобы похищена собственной матерью и та обманом увезла ее в Баку, - напомним, официально эту историю никто из силовых ведомств не комментировал, она лишь широко расходилась в социальных сетях. Подробности рассказала близкая подруга Севгии Полина. Семья якобы решила «спасать» Севгию от плохой компании, любым способом (подробности).