Красноярская студентка, которую родители якобы насильно увезли в Азербайджан, заявила о побеге

Студентка красноярского медицинского вуза Севгия Исмайлова была якобы похищена собственной матерью и та обманом увезла ее в Баку, - напомним, официально эту историю никто из силовых ведомств не комментировал, она лишь широко расходилась в социальных сетях. Подробности рассказала близкая подруга Севгии Полина. Семья якобы решила «спасать» Севгию от плохой компании, любым способом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755204" frameborder="0"></iframe> Обращение Севгии Исмайловой к прессе - первое, в семье.

Мать уговорила подругу погостить у родственников в Азербайджане, в Баку. А когда студентка приехала туда, ее посадили под домашний арест, отобрали паспорт, утверждает подруга Полина (ей время от времени удавалось связываться с Севгией через соцсети).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755205" frameborder="0"></iframe> Обращение Севгии Исмайловой к прессе - второе, после побега.

Буквально накануне в соцсетях появилось видеообращение Севгии, где она уверяла, что вся информация о ней, которая была «до» - полная ложь. Говорит, что поехала в Азербайджан по своей воле и там ее никто не обижает и что она, цитируем «просто сбежала от этого сообщества, от рук этой группы».

А спустя несколько часов девушка записала второе обращение, и вот что она в нем рассказывает:

- Я записала первое видео, потому что меня заставили его записать. Мама сказала: «вот, скажи так-то и так-то». Я повторила все, что она мне сказала. И через полчаса я сбежала. Все, что я говорю сейчас – правда, все, что я говорила тогда – неправда. Сейчас я нахожусь в безопасности.

Что в этой истории правда, сказать пока трудно. в вузе, где, нам подтвердили, учится девушка, говорят, что по крайней мере, тревожных новостей, об угрозе жизни и здоровью студентки у них не было и нет.

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В социальных сетях появилась просьба от подруг помочь ей

Оговоримся сразу: официальных комментариев по поводу этой истории пока нет, она пока только расходится в социальных сетях и официальных СМИ. Говорится, что жительницу Красноярска, Севгию И., мать якобы обманом увезла в Азербайджан. По крайней мере, так уверяет ее подруга, оставшаяся в Красноярске. По ее словам, родственники забрали у Севгии все документы, деньги и банковские карты - чтобы 18-летняя девушка не смогла вернуться к подруге (подробнее)