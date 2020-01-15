Версия: красноярскую студентку увезли в Азербайджан, чтобы избавить от нежелательных друзей

Оговоримся сразу: официальных комментариев по поводу этой истории пока нет, она пока только расходится в социальных сетях и официальных СМИ. Говорится, что жительницу Красноярска, Севгию И., мать якобы обманом увезла в Азербайджан. По крайней мере, так уверяет ее подруга, оставшаяся в Красноярске. По ее словам, родственники забрали у Севгии все документы, деньги и банковские карты - чтобы 18-летняя девушка не смогла вернуться к подруге.

Напряженные отношения

Севгия учится в медакадемии имени Войно-Ясенецкого. Круг знакомств значительно расширился, часть знакомых, родителям, очевидно, не нравилась. По словам, подруги, отношения у девушки с матерью всегда были напряженные.

- Сева убегала из дома, - рассказывает подруга девушки. – В одну из таких ссор я приехала ночью на такси и просто забрала ее.

Мать просила Севу вернуться домой, говорила, что любит девушку и принимает такой, какая она есть. В тот день мать сломала руку, и, поддавшись уговорам, дочь вернулась к ней. Чуть позже женщина предложила дочке съездить в Баку к родственникам. Севгия согласилась с условием, что вернется 14 января.

Рассказ девушки, которую удерживают в Азербайджане Фото: соцсети

Но ни 14-го, ни позднее девушка домой не прилетела. Оказалось, в Азербайджане у нее все было хорошо всего несколько дней. Затем родственники просто отняли у нее силой документы и деньги. Девушка сбежала, но без документов идти ей было некуда, уехать невозможно – пришлось вернуться.

- Документы ей, конечно, не вернули. Она иногда втихаря брала телефон брата и писала мне, что происходит, - продолжает красноярская подруга. – Потом Сева прислала мне большое сообщение «ВКонтакте», и я поняла, что это край…

Девушка написала, что ее удерживают силой.

- Чтобы я не сбежала, мне завязали руки и ноги веревкой, - пишет Севгия. – Чтобы меня развязали, мне пришлось на утро сделать вид, что я все поняла и буду жить так, как мне скажут.

Далее девушка рассказывает, что про угрозы матери.

- «Мне не нужна дочь, которая меня не слушает, - рассказывает Севгия. – Затем ударила. Я очень хочу домой, в Красноярск. Помогите мне.

В вузе ситуацию пока не комментируют, говорят лишь, что если любой студент исчезает, никого ни о чем непредупредив стараются выяснить, все ли с ним в порядке, связываются с родственниками. По нашей информации, в мединституте такая студентка действительно учится. Вышла ли она на учебу, - пока выясняется.