«Праздник верующих людей»: православные красноярцы празднуют Крещение

Православные верующие 19 января празднуют Крещение Господне. Это событие связано с земной жизнью Иисуса. Церковь и верующие вспоминают крещение Христа в реке Иордан пророком Иоанном Предтечей и произошедшее во время обряда чудо. На Иисуса с небес сошел святой дух в виде голубя, и послышался голос: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!».

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил Божественную литургию Фото: Красноярская Епархия

В Красноярске 18 января, в Навечерие Святого Богоявления (Крещенский сочельник), митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил Божественную литургию Святого Василия Великого и чин великого освящения воды в Покровском кафедральном соборе.

Гораздо важнее в праздник посетить церковь и помолиться Фото: Красноярская Епархия

А затем поздравил верующих с праздником. Многочисленные желающие набрать святую воду выстроились в очередь к часовне во дворе Кафедрального собора.

- Затем Высокопреосвященнейший владыка обратился к верующим с архипастырским словом, в котором отметил, что Богоявление - «это праздник верующих людей, данный нам для очищения от грехов, призывающий к покаянию», - рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в пресс-службе Красноярской Епархии.

Митрополит поздравил верующих с праздником Фото: Красноярская Епархия

Богослужения в праздничную ночь прошли еще в трех красноярских церквях. Утром Литургия совершена более чем в двадцати приходских и монастырских храмах краевой столицы. Там же была организована раздача верующим освященной воды (Великой агиасмы).

Чин великого освящения воды возле Храма Рождества ХристоваФото: Мария ЛЕНЦ

Как говорят священнослужители, купание в проруби - добровольный обряд на Крещение. Но гораздо важнее в праздник посетить церковь, помолиться, причаститься и провести день в светлых мыслях и единении с Богом.

В воду окунаются с головойФото: Мария ЛЕНЦ

Но люди верят, что ледяная вода в ночь на 19 января смывает с человека грехи и поэтому к организованным заранее водоемам (иордань) всегда выстраивается очередь. Предполагается, что в Красноярском крае в крещенских купаниях примут участие более 90 тысяч человек.

Верующие пришли помолиться и набрать святой водыФото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае подготовили около 40 мест для купаний. Но позже несколько из них забраковали сотрудники Роспотребнадзора. В Красноярске можно было окунуться в воду в трех местах: возле клуба закаливания «Криофил», на протоке Посадной и на территории Храма Рождества Христова.

При каждом погружении нужно осенить себя крестомФото: Мария ЛЕНЦ

- Купаться в местах, не предназначенных для омовения, запрещено, - предупредили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Непосредственно за купание в не предназначенных для этого местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Возле каждой иордани дежурили врачи, спасатели и полицейские. Все купели были оборудованы местами для обогрева и переодевания, а в северных районах края возле прорубей установили точки горячего питания.

Люди верят, что смывают с себя все грехиФото: Мария ЛЕНЦ

Возле Храма Рождества Христова во время крещенских купаний побывал наш фотокорреспондент. Десятки горожан после праздничной службы направились к купели. Некоторые решительно раздевались и стремительным шагом направлялись к водоему, трижды окунались с головой в воду, при каждом погружении осеняя себя крестом.

Некоторые решительно раздевались и стремительным шагом направлялись к водоемуФото: Мария ЛЕНЦ

Другие же нерешительно переминались с ноги на ногу, но после, все же решившись, потихоньку раздевались и подходили к купели. Коснувшись воды, съеживались, но молча, проявляя должное благоговение перед ритуалом. Лишь изредка было слышно сдавленное: «Ух!».

Но не всех детей удалось уговорить окунуться в купельФото: Мария ЛЕНЦ

Многие привели с собой детей и вместе с ними заходили в холодную воду. Некоторые малыши капризничали, но родители в итоге уговаривали их окунуться.

Некоторым родителям удается уговорить детей войти в холодную водуФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что в этом году на Крещение установилась комфортная для зимы погода. Ночью было не больше 20 градусов, никаких трескучих морозов.

КСТАТИ

Воду после праздника обычно хранят год, до следующего Крещения. Ее можно пить, умываться, окроплять жилье. Главное, верить в целебные свойства воды и соблюдать священный обряд, только в таком случае она принесет пользу.

Возле каждой иордани дежурили врачи, спасатели и полицейскиеФото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение-2020 в Красноярске: места для купания, список купелей

На Крещение в Красноярске 2020 по прогнозам МЧС купаться придёт около 8 тысяч горожан. При этом работать традиционно будут только четыре купели. Мало, но зато они подготовлены, вода проверена специалистами, а возле прорубей – иорданей будут дежурить врачи, спасатели и полицейские (подробности).

Крещение-2020 в Красноярске : где и когда будут проходить службы

В воскресенье, 19 января состоится один из самых почитаемых православных праздников – Крещение Господне или Богоявление. В эти дни в храмах краевого центра пройдут службы и обряды водоосвящения. «КП-Красноярск» расскажет, когда и где можно будет налить освящённой воды и в каких храмах города пройдут праздничные службы. (Подробности)

Крещение в Красноярске 2020: где набрать святую воду

Считается, что наиболее полезной она становится именно в Крещение – в ночь с 18 на 19 января. (Подробности)