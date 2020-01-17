2020-01-17T12:42:25+03:00
Общество

Крещение-2020 в Красноярске : где и когда будут проходить службы

Рассказываем, в каких красноярских храмах будут проходить службы в крещенский сочельник и Крещение-2020 в Красноярске
Владислав ПИРОГОВ
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Расписание праздничных служб в КрасноярскеРасписание праздничных служб в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В воскресенье, 19 января состоится один из самых почитаемых православных праздников – Крещение Господне или Богоявление. В эти дни в храмах краевого центра пройдут службы и обряды водоосвящения. «КП-Красноярск» расскажет, когда и где можно будет налить освящённой воды и в каких храмах города пройдут праздничные службы.

Великое освящение воды

Богослужения начнутся с утра в субботу, 18 января. В Покровском кафедральном соборе митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит Божественную Литургию. После этого владыка проведёт обряд великого освящения воды.

Где: ул. Сурикова, 26 Когда: суббота, 18 января, 8:00

Всенощное бдение

С 17 часов в субботу начнётся всенощное бдение, которое также проведёт митрополит. В 23 часа начнётся ночная Божественная Литургия, после которой владыка Пантелеимон вновь освятит воду, которая после обряда станет святой.

Также прийти на ночное бдение можно ещё в три красноярских храма:

- Храм в честь Рождества Христова (ул. Щорса, 44а). Начало в 23.30;

— Храм святого великомученика Пантелеимона (ул. Инструментальная, 12/18). Начало в 23.00;

— Храм Иосифа Обручника и Святого Семейства (ул. Кутузова, 7). Начало в 00.00.

В остальных красноярских храмах литургия пройдёт на утро в воскресенье. После богослужения верующим будут разливать святую воду (священники называют её Великой Агиасмой). После этого все желающие могут окунуться в одну из четырёх крещенских купелей.

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Крещение в Красноярске 2020: где набрать святую воду

Считается, что наиболее полезной она становится именно в Крещение – в ночь с 18 на 19 января. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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