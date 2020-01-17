Крещение-2020 в Красноярске : где и когда будут проходить службы
В воскресенье, 19 января состоится один из самых почитаемых православных праздников – Крещение Господне или Богоявление. В эти дни в храмах краевого центра пройдут службы и обряды водоосвящения. «КП-Красноярск» расскажет, когда и где можно будет налить освящённой воды и в каких храмах города пройдут праздничные службы.
Великое освящение воды
Богослужения начнутся с утра в субботу, 18 января. В Покровском кафедральном соборе митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит Божественную Литургию. После этого владыка проведёт обряд великого освящения воды.
Где: ул. Сурикова, 26 Когда: суббота, 18 января, 8:00
Всенощное бдение
С 17 часов в субботу начнётся всенощное бдение, которое также проведёт митрополит. В 23 часа начнётся ночная Божественная Литургия, после которой владыка Пантелеимон вновь освятит воду, которая после обряда станет святой.
Также прийти на ночное бдение можно ещё в три красноярских храма:
- Храм в честь Рождества Христова (ул. Щорса, 44а). Начало в 23.30;
— Храм святого великомученика Пантелеимона (ул. Инструментальная, 12/18). Начало в 23.00;
— Храм Иосифа Обручника и Святого Семейства (ул. Кутузова, 7). Начало в 00.00.
В остальных красноярских храмах литургия пройдёт на утро в воскресенье. После богослужения верующим будут разливать святую воду (священники называют её Великой Агиасмой). После этого все желающие могут окунуться в одну из четырёх крещенских купелей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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