Крещение-2020 в Красноярске: места для купания, список купелей

На Крещение в Красноярске 2020 по прогнозам МЧС купаться придёт около 8 тысяч горожан. При этом работать традиционно будут только четыре купели. Мало, но зато они подготовлены, вода проверена специалистами, а возле прорубей – иорданей будут дежурить врачи, спасатели и полицейские. «КП-Красноярск» узнала адреса купелей, которые будут работать на Крещение.

По традиции

В Красноярске места крещенских купаний в 2020 году будут традиционными. Это купель на территории Храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а); купель возле клуба закаливания «Криофил» (о. Отдыха со стороны левого берега в 50 м от Коммунального моста); прорубь на р. Кача в районе п. Солонцы; купель на протоке Посадной (возле о. Посадный в районе дома на ул. Дубровинского, 45а).

Всего по краю будут работать 40 иорданей и пять пунктов забора воды. Узнать все адреса можно на сайте МЧС в разделе «Полезная информация». В МЧС прогнозируют, что окунуться в холодную воду 19 января придут от 18 до 22 тысяч человек по всему региону.

Также в МЧС сообщили, что все купели оборудуют местами для обогрева и переодевания, а в северных районах края возле прорубей установят точки горячего питания.

Если не хочу или не могу купаться на Крещение?

Считается, что погружение в воду на Крещение очищает человека от всех грехов. Конечно, для людей без специальной подготовки погружение – настоящий подвиг. Есть такие верующие, кому купаться в холодной воде не позволяет здоровье.

В Красноярской епархии объяснили, что погружение в воду – не обязательное требование церкви.

- Мы ежегодно обустраиваем купели возле своего храма. Но это не наше желание, это люди захотели, - рассказал настоятель церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Солонцах отец Максим. Они издавна окунаются здесь, это такая традиция.

Священники говорят, что в Крещение православные должны ходить на богослужения в храмы.

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