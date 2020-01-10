Крещение в Красноярске 2020: где набрать святую воду

Праздник Крещения или Богоявления у православных ассоциируется со святой водой. Она, по мнению верующих, не только исцеляет, но и очищает человека от грязи прегрешений. Считается, что наиболее полезной она становится именно в Крещение – в ночь с 18 на 19 января. Чудодейственные свойства приобретает даже та вода, что льётся из крана. Также есть поверье, что в крещенский сочельник особо полезной для здоровья становится вода из природных источников - родников. Например, люди на Крещение ездят на Восточный вход нацпарка «Красноярские Столбы» и набирают воду там. Есть в крае и святые источники. Рассказываем, где взять святую воду на Крещение 2020 в Красноярске и Красноярском крае.

Святой источник преподобного Серафима Саровского село Зыково

В селе Зыково на территории храма Михаила Архангела в начале 2000-х годов нашли источник воды с уникальным химическим составом. Количество металлов и примесей ниже допустимой нормы. А это делает воду полезной. Совсем скоро родник стал местом паломничества.

Находится: село Зыково, Берёзовский район, улица Мостовая, 34

одник Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Этот источник, расположенный в Большой Мурте, издавна у местных крестьян считался целебным. Когда в посёлке жил знаменитый врач и священник Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий), для лечения больных он использовал воду только из этого родника.

-Я застал медсестру, которая работала с Владыкой, - рассказал настоятель большемуртинской церкви отец Сергий. – Он отмечал, что вода эта помогает от «чревных» болезней, то есть, болезней желудочно-кишечного тракта».

Позднее специалисты выяснили, что вода насыщена полезными веществами, содержит минимум металла, при кипячении не оставляет осадка. За исцеляющей водой по-прежнему приезжают паломники из разных городов и сёл.

Находится: посёлок Большая Мурта, Большемуртинский район ул. Садовая Дом 4 (храм святителя Луки).

Святой источник Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

Находится он в лесу недалеко от города Шарыпово. Известен источник с 1910 года. Тогда жители деревни Дубинино в одном из родников нашлиикону. Сейчас она находится в местной церкви, а источник почитается как святой. Каждый год к роднику совершают крестный ход, в котором участвуют верующие из Красноярска, Ачинска и Хакасии.

Находится: посёлок Дубинино, городской округ Шарыпово, улица Октябрьская

Святой источник Феодора Томского

Родник находится в Аргинском заказнике в Боготольском районе. Он назван в честь одного из самых таинственных православных святых - Феодора Томского или старца Фёдора Кузьмича. По легенде, под этим именем скрывался император Александр I, который решил отречься от власти, инсценировав свою смерть. Во второй половине XIX века монах-скиталец Фёдор жил в Боготольской волости. В память о нём и был обустроен родник, куда из Ачинска регулярно приезжают верующие.

Находится: село Красный завод, Боготольский район, берег реки Чулым

Тихвинский святой источник

В селе Верхний Кужебар Каратузского района есть окутанный легендами родник. По преданьям местные крестьяне нашли икону Тихвинской Божией Матери, под которой бил родник. Место очень популярное, набрать воды приезжают из Красноярска, Новосибирска, Казахстана и даже Израиля.

Адрес: село Верхний Кужебар, Каратузский район, пятый километр трассы на Каратузское

Священники говорят, что вода из святых родников освящена и носит целебные свойства, но чтобы она получила силу особой, крещенской воды, её нужно принести в храм и произвести обряд водоосвящения.