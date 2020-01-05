Размыты дороги, затоплены улицы: в Красноярском крае из-за аномального тепла реки вышли из берегов

В Красноярском крае из-за аномально теплой погоды Енисей подтопил несколько поселков в районе города Лесосибирск. Населенные пункты Абалаково и Стрелка (находится в месте слияния Ангары и Енисея) оказались в эпицентре удара стихии. Сейчас там около +7 градусов. Такая теплынь посреди зимы!

Енисей вышел из берегов.ЧП-Лесосибирск

Местные жители такого не припомнят. И вот что они пишут в соцсетях:

«Природа сошла с ума».

«Все, мы все умрем!».

«Что за оттепель в Новый год!».

Топит лодочные станции и гаражи Фото: Соцсети

Свои слова подкрепляют фото и видео с места событий. А на них подтоплены гаражи, сараи, лодочные станции, улицы и приусадебные участки. К некоторым домам невозможно подъехать на обычной технике. Спасатели эвакуируют людей на вездеходах.

- Вот так нас перевозят с берега на берег, - печально говорит одна из местных жительниц, ожидая, когда ее доставят в безопасное место.

Каждые четыре часа измеряется уровень воды Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

По информации краевого МЧС, сейчас ситуация начала стабилизироваться. В настоящее время подтопленных домов и участков нет. До критического уровня воды в реках у подтопленных поселков остается около метра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753249" frameborder="0"></iframe> Роман Ветчиников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Комментарии по ситуации поселков в районе города Лесосибирск

- При формировании кромки ледостава на реке Енисей произошел подъем уровня воды в населенных пунктах Стрелка и Абалаково, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Роман Ветчиников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю. - В населенном пункте Абалаково местная речка, впадающая в Енисей, залила часть дороги по одной из улиц поселка. Затруднен проезд для легкового транспорта к нескольким жилым домам. Перевозка жителей организована на транспорте повышенной проходимости. С жителями населенных пунктов проводится работа по информированию. Всего для защиты населения задействовано 16 человек, 5 единиц техники. Из них от МЧС 11 человек и 3 единицы техники.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧс по Красноярскому краю

Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности. На месте работает оперативная группа Енисейского пожарно-спасательного гарнизона, а также краевые спасатели. Работают гидропосты, на которых замеры проводятся каждые четыре часа.

Были затоплены приусадебные участки Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- В связи с осложнением обстановки полицейские переведены в усиленный режим несения службы, - прокомментировали в ГУ МВД по Красноярскому краю. - Восемь сотрудников полиции работают в поселке Стрелка, еще один участковый уполномоченный - в Абалаково. Полицейские охраняют общественный порядок, а также ориентированы на оказание помощи во взаимодействии с сотрудниками МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753256" frameborder="0"></iframe> К некоторым домам можно подъехать только на специальной технике.ГУ МЧС по Красноярскому краю

Несмотря на то, что уровень воды немного снизился, местные власти просят жителей быть готовыми к возможной эвакуации, если это потребуется. Ведь по данным специалистов Среднесибирского Управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 5 по 7 января снова возможны подвижки льда, кратковременный ледоход, резкие колебания уровня воды. Поэтому сохраняется опасность повышения уровня воды до отметки начала затопления 800 сантиметров.

Вид с берега на реку Фото: Соцсети

ВАЖНО

Телефоны экстренных служб:

- пожарно-спасательный отряд - 4-34-68 (101);

- ЕДДС г. Лесосибирска - 4-10-71 (112);

- дежурная часть отдела МВД России по г. Лесосибирску – 5-14-20 (102)

- отделение скорой медицинской помощи – 103

- Лесосибирская спасательная станция – 6-38-83

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753267" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае из-за аномального тепла реки вышли из берегов.

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По информации ГКГКУ «Спасатель» потребовалась помощь 38 жителям поселков, которые из-за паводка оказались отрезанными от других населенных пунктов. Пока об эвакуации речи не идет – в зоне подтопления нет жилых домов и других важных объектов (подробности).

Большая вода идет. Поднявшийся Енисей топит поселок в Красноярском крае. Жителей предупредили о возможной эвакуации [фото, видео]

- Енисей рванул, идет потоп! – испуганно рассказывают на камеру местные жители.

В поселок Стрелка (входящий в городской округ Лесосибирска) в Красноярском крае пришла большая вода. Из-за теплой погоды, а морозы тут так и не ударили, поднялся Енисей… Первыми под воду ушли лодочные гаражи на берегу и весовая у переправы, сообщает паблик ЧП – Лесосибирск (подробнее).