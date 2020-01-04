В Красноярском крае Енисей топит два поселка: уровень приближается к критической отметке
Внимание спасателей сейчас направлено на поселки Стрелка и Абалаково под Лесосибирском. Напомним, там из-за аномально теплой погоды начался паводок, вода Енисея вышла из берегов и подступает к жилью. Уже затоплены лодочная станция, гаражи с автомобилями, участки дорог.
Потоп в Лесосибирске - 1.
По информации ГКГКУ «Спасатель» потребовалась помощь 38 жителям поселков, которые из-за паводка оказались отрезанными от других населенных пунктов. Пока об эвакуации речи не идет – в зоне подтопления нет жилых домов и других важных объектов.
Потоп в Лесосибирске-2.
На утро 3 января вода поднялась на 67 сантиметров – до отметки 763 сантиметра. До критической отметки в 800 см оставалось всего 37 сантиметров.
Потом в Лесосибирске-3.
Местные жители в социальных сетях, в частности, в «ЧП Лесосибирск» пишут, что по состоянию на 4 января вода по-прежнему прибывает, хотя и не так сильно.
Затоплены гаражи. Фото: "ЧП Лесосибирск"
- Вчера вечером наблюдала как на абалаковской перевалке, где была ледовая переправа вода постепенно прибывала
- Там вообще жестко... сегодня заехал и чуть не офигел. вода уже на спуске с парому полюсовскому
- За 30 минут примерно 40 см прибыло.. Действительно жесть творится..
- Сегодня в 14.00 был ориентировочно. Уровень был выше знака справа метра на 3 по дороге
- Надо лодки вытаскивать успевать пока не смыло...
В то же время местные власти сообщают, что повышение уровня воды прекратилось. Синоптики прогнозируют, что такая теплая погода продержится до 7 января, затем пойдет на спад.
Вода подбирается в жилым домам. Фото: "ЧП Лесосибирск"
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В поселок Стрелка (входящий в городской округ Лесосибирска) в Красноярском крае пришла большая вода. Из-за теплой погоды, а морозы тут так и не ударили, поднялся Енисей… Первыми под воду ушли лодочные гаражи на берегу и весовая у переправы, сообщает паблик ЧП – Лесосибирск (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU