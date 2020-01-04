2020-01-04T13:11:53+03:00
Происшествия

В Красноярском крае Енисей топит два поселка: уровень приближается к критической отметке

Помощь потребовалась 38 жителям Стрелки и Абалаково [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Уровень вышедшей из берегов воды приближается к критической отметке. Фото: "ЧП Лесосибирск"Уровень вышедшей из берегов воды приближается к критической отметке. Фото: "ЧП Лесосибирск"
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Внимание спасателей сейчас направлено на поселки Стрелка и Абалаково под Лесосибирском. Напомним, там из-за аномально теплой погоды начался паводок, вода Енисея вышла из берегов и подступает к жилью. Уже затоплены лодочная станция, гаражи с автомобилями, участки дорог.

Потоп в Лесосибирске - 1.

По информации ГКГКУ «Спасатель» потребовалась помощь 38 жителям поселков, которые из-за паводка оказались отрезанными от других населенных пунктов. Пока об эвакуации речи не идет – в зоне подтопления нет жилых домов и других важных объектов.

Потоп в Лесосибирске-2.

На утро 3 января вода поднялась на 67 сантиметров – до отметки 763 сантиметра. До критической отметки в 800 см оставалось всего 37 сантиметров.

Потом в Лесосибирске-3.

Местные жители в социальных сетях, в частности, в «ЧП Лесосибирск» пишут, что по состоянию на 4 января вода по-прежнему прибывает, хотя и не так сильно.

Затоплены гаражи. Фото: "ЧП Лесосибирск"

Затоплены гаражи. Фото: "ЧП Лесосибирск"

- Вчера вечером наблюдала как на абалаковской перевалке, где была ледовая переправа вода постепенно прибывала

- Там вообще жестко... сегодня заехал и чуть не офигел. вода уже на спуске с парому полюсовскому

- За 30 минут примерно 40 см прибыло.. Действительно жесть творится..

- Сегодня в 14.00 был ориентировочно. Уровень был выше знака справа метра на 3 по дороге

- Надо лодки вытаскивать успевать пока не смыло...

В то же время местные власти сообщают, что повышение уровня воды прекратилось. Синоптики прогнозируют, что такая теплая погода продержится до 7 января, затем пойдет на спад.

Вода подбирается в жилым домам. Фото: "ЧП Лесосибирск"

Вода подбирается в жилым домам. Фото: "ЧП Лесосибирск"

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В поселок Стрелка (входящий в городской округ Лесосибирска) в Красноярском крае пришла большая вода. Из-за теплой погоды, а морозы тут так и не ударили, поднялся Енисей… Первыми под воду ушли лодочные гаражи на берегу и весовая у переправы, сообщает паблик ЧП – Лесосибирск (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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