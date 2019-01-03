Большая вода идет. Поднявшийся Енисей топит поселок в Красноярском крае

- Енисей рванул, идет потоп! – испуганно рассказывают на камеру местные жители.

В поселок Стрелка (входящий в городской округ Лесосибирска) в Красноярском крае пришла большая вода. Из-за теплой погоды, а морозы тут так и не ударили, поднялся Енисей… Первыми под воду ушли лодочные гаражи на берегу и весовая у переправы, сообщает паблик ЧП – Лесосибирск.

- Только вот проходили у этих гаражей, нормально все было, - говорят очевидцы. – А тут такое… Еще рассказывали, на берегу чья-то машина по крышу затоплена, ужас!

Топит лодочные гаражи на берегу. Енисей, Стрелка, Лесосибирск 3 января 2020 года.Видео: ЧП - Лесосибирск.

Ушла под воду чья-то машина. Фото: ЧП - Лесосибирск.

А в Абалаково дорога превратилась в реку, вода подобралась к огородам...

Напомним, о возможном подтоплении 31 декабря – 7 января на участке Стрелка – Назимово людей предупреждали давно.

- Установление ледостава на Енисее – в поселке Стрелка сопровождается срывом кромки ледостава, ледоходом и повышением уровня воды, - комментируют в Среднесибирском УГМС. - 2–7 января у Стрелки сохраняется опасность повышения уровня воды до отметки начала затопления 800 сантиметров.

Вода вплотную подошла к подворьям. Фото: ЧП - Лесосибирск.

И вот оно. Кошмар какой, - пишут в соцсетях местные жители. – Ну и зима у нас нынче! Паводок в январе.

МЧС готовит людей к возможной эвакуации, при любом осложнении ситуации просят сообщать по телефонам 101 или 112.

Идет большая вода. Стрелка, Лесосибирск. Енисей 3 января 2020 года. . Видео: ЧП - Лесосибирск.

КОНКРЕТНО

ПАМЯТКА ОТ МЧС НА СЛУЧАЙ ПАВОДКА

- пожарно-спасательный отряд - 4-34-68 (101); - ЕДДС г. Лесосибирска - 4-10-71 (112); - дежурная часть отдела МВД России по г. Лесосибирску – 5-14-20 (102) - отделение скорой медицинской помощи – 103 - Лесосибирская спасательная станция – 6-38-83

Действия при угрозе подтопления вашего дома:

- заранее выяснить вероятность подтопления Вашего дома; - заблаговременно очистить содержимое выгребных ям, вывезти зимние накопления мусора и навоза; - создать запасы питьевой бутилированной воды и пищевых нескоропортящихся продуктов на случай автономного существования на затопленной территории; - закрепить все плавающие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных помещениях; - закрыть окна и двери, при необходимости и при наличии времени забить их снаружи досками; - принять меры по защите от воды электроприборов и электропроводки; - если позволяет время, перенести на верхние этажи и чердаки ценные предметы и вещи; - вынести из подвалов и погребов всё, что может испортиться от воды; - выпустить домашних животных из помещений, отвязать собак; - подготовить имеющиеся плавсредства, а в случае отсутствия таковых изготовить их из имеющихся материалов: пустых бочек, брёвен, досок, автомобильных камер.

Действия при получении предупреждения об эвакуации:

- отключить газ, воду и электричество, погасить огонь в печи; - подготовить тёплую одежду, сапоги, одеяла, деньги, упаковать документы в непромокаемый пакет; - собрать трёхдневный запас питания, не забыть аптечку и набор лекарств, которыми Вы пользуетесь; - в установленном порядке выходить (выезжать), выводить домашних животных из опасной зоны возможного затопления в назначенный безопасный район.

Действия при резком повышении уровня воды:

- занять безопасное возвышенное место, верхний этаж здания, чердак или крышу дома, и оставаться там до прибытия помощи или спада уровня воды; - принять меры, позволяющие спасателям вас обнаружить: вывесить яркое полотнище, в ночное время - подавать световые сигналы; - самостоятельную эвакуацию с использованием плавсредств проводить только в случаях угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости оказания неотложной помощи пострадавшим.

Действия после спада уровня воды:

- соблюдать осторожность, вернувшись в дом, проверить нет ли опасности обрушения стен или потолка, обвалов, провалов и т.п.; - прежде, чем включить электричество или зажечь огонь, убедится в отсутствии утечки бытового газа и контакта электропроводки с водой; - не поднимать температуру воздуха в доме, прежде чем не будет отведена вся стоячая вода; - не употреблять для приготовления пищи воду из колодца, использовать для этих целей бутилированную воду (в крайнем случае можно добавить 2 капли хлорного отбеливателя на литр загрязненной воды, отстоять её в течение 30 минут и прокипятить не менее 5 минут); - вымыть и обеззаразить загрязненную посуду и столовые приборы, используя для этого кипяток или отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на раковину, наполненную водой); - очистить дом от пропитанных водой предметов, обеспечить просушку вещей и внутренних помещений в доме, убрать мусор, привести территорию и жилье в пригодное состояние; На период паводка не отключайте телефоны.