2019-12-28T00:07:02+03:00
Спорт

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2020 на 28 декабря

Рассказываем, какие соревнования в рамках чемпионата будут проходить 28 декабря
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Елизавета ТухтамышеваЕлизавета ТухтамышеваФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию 2020. Уже выступили фаворитки чемпионата Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Последняя – лидирует с результатом 89,86 балла. На втором месте - Щербакова с результатом 79,93 балла. Александра Трусова - третья, она набрала 76,46 балла.

Впереди третий день соревнований, сегодня будет женская произвольная программа.

Турнир проходит в «Платинум Арене». В город приехали не только российские спортсмены, но именно они – звезды мирового фигурного катания, показывающие одни из самых высоких результатов в мире.

Все трансляции можно смотреть на сайте Первого канала.

КОНКРЕТНО

Трансляции 28 декабря:

16:30-18.40 - Пары. Произвольная программа

19:00-21:50 - Женщины. Произвольная программа

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У Александры Трусовой, которая выступает в особенном костюме (трансформер, меняет цвет с белого в черный), не полностью раскрылось платье. Но на выступление это не повлияло никак (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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