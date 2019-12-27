Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2020 на 28 декабря

В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию 2020. Уже выступили фаворитки чемпионата Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Последняя – лидирует с результатом 89,86 балла. На втором месте - Щербакова с результатом 79,93 балла. Александра Трусова - третья, она набрала 76,46 балла.

Впереди третий день соревнований, сегодня будет женская произвольная программа.

Турнир проходит в «Платинум Арене». В город приехали не только российские спортсмены, но именно они – звезды мирового фигурного катания, показывающие одни из самых высоких результатов в мире.

Все трансляции можно смотреть на сайте Первого канала.

КОНКРЕТНО

Трансляции 28 декабря:

16:30-18.40 - Пары. Произвольная программа

19:00-21:50 - Женщины. Произвольная программа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Флаг у нас в душе, а спортивный век короткий»: российские фигуристы не откажутся выступать под нейтральным флагом

Вопрос про санкции задал на пресс-конференции после произвольной программы Чемпионата России по фигурному катанию японский журналист. И российские фигуристы ответили честно: выступать будем. (Подробности)

У Трусовой замерзла собака, а Туктамышева ходит босиком: неофициальные моменты чемпионата России по фигурному катанию 2020 в Красноярске

У Александры Трусовой, которая выступает в особенном костюме (трансформер, меняет цвет с белого в черный), не полностью раскрылось платье. Но на выступление это не повлияло никак (Подробности).